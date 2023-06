Rammstein & Co: Der Bedarf nach Sündenböcken steigt

Ist die Schuld der Angeklagten noch so zweifelhaft: Egal, Cancel-Fans wollen Blut sehen. Woher diese Lust an der Verurteilung? In der druckfrischen Juli-Ausgabe des COMPACT-Magazins entlarvt Maximilian Pütz die Kampagne gegen die deutsche Kult-Band. Hier mehr erfahren.

Liebe Freunde der Cancel-Cultur, seid doch ehrlich: Ob Rammstein-Sänger Till Lindemann die ihm angelasteten Übergriffigkeiten tatsächlich begangen hat, ist euch ziemlich egal. Schlimmer noch noch: Es wäre eine Riesen- Enttäuschung, wenn seine Unschuld zweifelsfrei bewiesen würde.

Auslöser der aktuellen Skandalisierung war die Klage der 24jährigen Nordirin Shelby Lynn: Am Rande eines Rammstein-Konzerts im litauischen Vilnius soll Sänger Till Lindemann ihr einen drogenhaltigen Cocktail gereicht haben. Sie verlor das Bewusstsein. Nach dem Erwachen entdeckte sie ein großflächiges Hämatom an ihrem Körper. Ein Hinweis auf Misshandlung? Lindemann bestritt die Vorwürfe. – Die Staatsanwaltschaft in Litauen stellte die Untersuchen schnell wieder ein: Keine belastbaren Beweise.

Kürzlich sandten Rammstein-Anwälte die Fotos von Lynns Verletzung an das Institut für Rechtsmedizin an der Universität Köln. Im Gutachten des Direktors, Markus Rothschild, heißt es: Die „Morphologie und Lokalisation der dokumentierten Verletzungen (sprächen) eher für ein akzidentielles Geschehen“, für eine unfallbedingte Ursache. Die Befunde seien „nicht typisch für Fremdeinwirkung“ – auch wenn ein völliger Ausschluss noch nicht möglich sei.

Solche Hinweise müssten selbst sorgloseste Rammstein-Basher zur Vollbremsung treiben. Passiert aber nicht. Im Gegenteil. Ein Mob hatte bereits am Montag die Fensterscheiben des Rammstadt-Hauptquartiers (im Berliner Stadtteil Pankow) eingeschlagen. Am Dienstag erhielt Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eine Petition, die ein Auftrittsverbot der Musikgruppe im Berliner Olympiastadion forderte. 60.000 Cancel-Zombies hatten unterschrieben. Zudem drohte eine „anonyme Splittergruppe“ im Online-Indie-Forum Kontrapolis mit Attacken auf die Rammstein- Konzerte. Im Schreiben heißt es:

„Für Täter wie euch gibt es Konsequenzen. Das gilt genauso für Unternehmen und Personen, die ihnen Räume oder Infrastruktur zur Verfügung stellen und Täter schützen oder unterstützen. Wir rufen alle dazu auf, die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin am 15., 16, und 18. Juli kreativ zu stören, zu sabotieren und zu verhindern. Keine Bühne für Täter!“

Die Rammstein-Mitglieder sind also „Täter“, obwohl die Indizien für ihre Unschuld sprechen! Die Vorverurteilung „Lindemann ist schuldig“ wurde zum Postulat „Lindemann muss schuldig sein“.

Woher diese Wollust am Strafen? In dem Film „The dark Knight“ heißt es: „Es gibt Menschen, die wollen die Welt einfach brennen sehen“ – oder einen Menschen. In ihnen tobt die Pöbel-Seele, die einst bei Hexen- und Ketzerverbrennungen ihr Fest feierte. Die dem Henker applaudierte und ihn anfeuerte. Das Leid der Verurteilten als einzige Lustquelle für frustrierte Existenzen.

Die Ursache von Shelby Lynns Verletzung ist diesen Menschen völlig egal. Sie dient nur als Vorwand. Sollte man die Unschuld der Rammstein-Mitglieder einwandfrei beweisen, werden die Cancel-Fans sich gelangweilt abwenden. Entschuldigung? Null. Stattdessen bläst man zur Jagd auf den nächsten Sündenbock. Je höher die moralische Beflissenheit, desto höher ist der Bedarf nach Delinquenten. Einer pro Woche reicht bald nicht mehr.

