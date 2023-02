Querfront siegt: 20.000 in München

Am Samstag demonstrierte in München ein breites Bündnis von links bis rechts gegen die NATO-Sicherheitskonferenz. Mit dabei die AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum, Petr Bystron und Steffen Kotré. Auch COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer hielt eine Rede. 20.000 in München bei der Demo gegen die NATO-Kriegskonferenz. Das hätte sich niemand in seinen kühnsten Träumen vorstellen können! Die Veranstalter hatten nur 4.000 bei der Polizei angemeldet – aber der Königsplatz füllte sich immer mehr.

Das sind einige unserer weiteren Themen:

Demo: „Ami go home!“

Feminismus: Wer ist schuld?

Freddy: Hölle Alaaf!

360 Grad: Mathe-Genie Baerbock

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich dieGleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.