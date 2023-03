Querfront: Frankreich im Aufstand

Sensation im französischen Parlament: Erstmals stimmten Linke und Rechte gemeinsam ab, es ging um ein Misstrauensvotum gegen die Macron-Regierung wegen der Rentenreform. Seit Wochen wird in unserem Nachbarland demonstriert und gestreikt. Als das Misstrauensvotum am Montagabend knapp scheiterte – nur neun Stimmen fehlten zum Regierungssturz – gingen im ganzen Land spontan Zehntausende auf die Straße. Am heutigen Dienstag gingen die Proteste weiter, und am Donnerstag ist landesweit ein Generalstreik angesetzt. Der Kampf wird befeuert von der Querfront aus Links- und Rechtsopposition, die sich im Parlament gebildet hat. Wie ist das möglich geworden? Und könnte so etwas auch in Deutschland funktionieren?

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Gefangen: Assange und Ballweg

Potsdam: Die Kirche des Soldatenkönigs

Corona: Österreich wird entschädigt

Tote Kinder: „Der Preis ist es wert“

