Querfront-Buch: Sellner vs. Kleine-Hartlage

Martin Sellner, Kopf der Identitären und COMPACT-Kolumnist, hat sich im Rahmen eines Online-Formats mit Bestsellerautor Manfred Kleine-Hartlage über dessen neues Buch „Querfront – Die letzte Chance der deutschen Demokratie" ausgetauscht. Nachfolgend Auszüge aus dem spannenden Gespräch.

Martin Sellner: Du hast ein interessantes Buch vorgelegt, nämlich „Querfront – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“. Es ist bereits vorbestellbar. Aus meiner Sicht hast Du das Machtkartell der BRD perfekt analysiert. Die Querfront als Rettungsversuch der Demokratie: Wie aber stellst Du Dir das vor?

Manfred Kleine-Hartlage: Wir haben eine rechte Opposition in Deutschland, das weiß jeder. Wir haben aber auch eine linke Opposition gegen das herrschende Machtkartell. Sie ist zwar zahlenmäßig zwar nicht sehr stark, aber mit Politikern wie Sahra Wagenknecht oder publizistisch mit Medien wie den Nachdenkseiten und diversen Autoren wie Bernd Stegemann und Rainer Mausfeld doch sehr präsent vertreten. Bei diesen linken und rechten Oppositionskräften gibt es breite Schnittmengen. Wir alle haben kein Interesse an einer Entdemokratisierung durch Verlagerung nationalstaatlicher Kompetenzen auf supernationalstaatliche Organisationen, also auf Organisationen, die von den USA kontrolliert werden. Wir haben kein Interesse daran, dass lichtscheue Interessengruppen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Wir hatten ganz konkrete Gemeinsamkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Politik. Auch jetzt im Ukraine-Krieg: Wir haben eine große Palette an Gemeinsamkeiten. Warum kommt es unter diesen Umständen nicht ganz offiziell nicht zu einer Zusammenarbeit zwischen der linken und der rechten Opposition?

Martin Sellner: Ich sehe das Hauptproblem im Bereich der Linken. Es gibt einen guten Begriff von Frederic Höfer, nämlich die innersystemische und außersystemische Opposition. In Deutschland gibt es heute eine rechte außersystemische Opposition, nämlich die AfD und alles, was dazugehört, inklusive uns beiden. Und die innersystemische Opposition ist dann die FDP oder die Freien Wähler. Aber im linken Bereich gibt es keine außersystemische Opposition, denn die Linke ist letztlich, wenn es um entscheidende Fragen wie Gründungsmythos der BRD, Schuldkult, Kampf gegen rechts, keine echte deutsche Souveränität und dergleichen geht, bis auf wenige Abweichler innersystemisch. Die Frage ist jetzt: Wird es irgendwie die Möglichkeit geben, eine politisch handlungsfähige außersystemische linke Kraft aufzubauen? Erst wenn es die gibt, die erfolgreich ist und sich etablieren kann, ist eine Debatte möglich.

Manfred Kleine-Hartlage: Ich glaube, dass die Linken eigentlich sogar besser für sowas aufgestellt sind. Rechts heißt ja immer auch, grundsätzlich konservativ zu sein. Deshalb haben wir das Problem mit den Konservativen, die sich immer so staatstragend empfinden und einfach nicht wahrhaben wollen, dass der Staat, den sie da tragen wollen, seit spätestens 15 Jahren tot ist. Linke sind eigentlich schon immer systemkritisch gewesen. Der ganze Marxismus geht doch von einem außersystemischen Ansatz aus. Ich glaube, dass die Tendenz der Linken hin zu einem repressiven Regime in der Natur ihrer Ideologie liegt, dass nämlich immer wieder eine Mehrheit diesen bolschewistischen Weg geht, die Menschen zu ihrem Glück zwingen zu wollen. Dennoch: Ich stelle mich jetzt auf den Standpunkt, das seien alles nur Vorurteile. Diese Vorurteile versuche ich jetzt zu zerstreuen und die politische Landschaft auf eine Weise zu analysieren, die auch für diese oppositionellen Linken nachvollziehbar ist und die es ihnen auch verständlich macht, warum es so wichtig ist, sich jetzt nicht über philosophische Dinge zu zerstreiten, sondern zu einer Aktionseinheit zu finden.

Martin Sellner: Das ist das Gute an Deinem Buch, es ist das Buch der Stunde. Es gibt auch ein Buch von Benedikt Kaiser zu Thema Querfront, das ebenfalls lesenswert ist, das politikwissenschaftlich an die Frage herangeht, die sich historisch und theoretisch ableitet. Bei Deinem Buch geht es ganz pragmatisch darum: Wenn wir uns jetzt in einer Krisensituation, vielleicht wirklich in einer erodieren Machtlage wiederfinden – wie kann es dann zu einer großen Volksbewegung kommen? Oder kommt es tatsächlich zu einem Zerfall aufgrund einer krisenhaften Lage? Dann können eben nur die außersystemischen Linken und außersystemischen Rechten eine Alternative aufbauen. Deine Frage an die Linken ist ja: Findet Ihr es wirklich so viel schlimmer, mit deutschen Patrioten in einen Topf geworfen zu werden als mit Kriegsverbrechern und Handlangern des US-Imperialismus? Aus meiner Sicht müsste es einen gemeinsamen Mythos geben. Der Gründungsmythos der BRD ist Ausschwitz. Es ist ein Schuldgefühl, ein ethnomasochistischer Selbsthass, eine Art antinationaler Nationalismus, eine Art Schuld-Stolz. Damit eine Basis entstehen könnte zwischen rechten und linken Kräften, bräuchte es einen alternativen Gründungsmythos. Eine Idee: Was ist überhaupt Deutschland? Wer ist das deutsche Volk? Wofür ist der deutsche Staat gut? Da sehe ich auch den größeren Aufholbedarf bei den Linken, dass sie ihren antipatriotischen pseudo-antifaschistischen Effekt überwinden und sich mit einem deutschen Volk abfinden. Ein grundsätzlich positives Ja zu einem deutschen Volk, verstanden als eine historisch gewachsene Größe – das ist die Voraussetzung für eine gemeinsame Zusammenarbeit für ein neues Deutschland.

Manfred Kleine-Hartlage: Jede Theorie und jede politische Ideologie hat ihren blinden Fleck. Das ist unvermeidlich. Wir haben das bei den Rechten gesehen. Rechtes Denken geht immer davon aus, dass der Mensch unvollkommen ist und es der Einbindung einer Ordnung bedarf. Das haben wir im christlichen Bereich, „die Obrigkeit ist Gott“, oder gelegentlich auch weniger religiös. Wenn man das aber so macht, dann landet man irgendwann dort, dass man Dinge wie die Impfpflicht befürwortet, einfach nur aus konservativer Prinzipienreiterei.

Martin Sellner: Es ist einfach unmöglich, diese pluralistische moderne Gesellschaft wieder auf einen Nenner zu bringen, sei es ideologisch, kulturell, religiös – es funktioniert nicht. Es muss ja einen Konsens geben, der auch Pluralität aushält. Dieser Konsens ist für mich aber dennoch ein anti-globaler grundlegender Patriotismus, denn die politische Einheit, die wir haben, ist nun mal das Volk, eine Sprach-, Kultur- und Religionsgemeinschaft – kann man ja unterschiedlich definieren. Wenn man sich zu der nicht bekennen kann, mit der auf Kriegsfuß steht, wie unsere Elite derzeit, dann kann man damit kaum einen Staat machen. Entscheidend ist aber, dass man miteinander redet. Dieses Buch ist ein wichtiger Impuls von Dir. Ein Buch, zur Stunde extrem wichtig. Vielleicht auch eine Art Betriebsanleitung für eine kommende Achse Wagenknecht-Höcke – wer weiß, was da noch entstehen kann.

