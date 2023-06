Queer-Beauftragter fordert: Unwoke Kinder anzeigen

Sie sind eine woke Transfrau, aber Ihre Kinder nennen sie weiterhin „Papa“? Dann dürfen Sie diese Brut bei der Polizei anzeigen! – so will es der Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Gender-Ideologie und Transhumanismus wollen einen Umsturz des Menschenbildes. In COMPACT 5/2023 finden Sie ein ganzes Dossier zu diesem Thema. Hier mehr erfahren.

Es gibt inzwischen Aussprüche und Taten von Ampelpolitikern, die selbst abgebrühte Propaganda-Journalisten nicht mehr verteidigen wollen. Da hilft nur eins: Sie ignorieren die Absonderungen ihrer „Lieblinge“. Das gilt auch für den neuesten Vorstoß des Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen).

Zugegeben, Lehmann macht es den Mainstreamern nicht leicht: Schlägt man den Ideologie-Keil in intime Solidargemeinschaften, ist der Totalitarismus nicht mehr zu tarnen. Und genau das versucht Lehmanns mit seinem aktuellen Verbotsvorschlag. Der soll woke Väter vor ihrem faschistoiden Nachwuchs schützen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben als Mann ein oder mehrere Kinder gezeugt. Dann aber entdecken Sie, dass Sie eigentlich eine Frau sind. Kein Problem. Sie gehen zum Amt und wechseln dort ihr Geschlecht, und schon sind Sie eine Frau. Aaaber, jetzt stellen Sie sich vor: Ihre unwoken Kinder akzeptieren das nicht – und nennen Sie weiterhin „Papa“! Wie verteidigen Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht gegen diese anmaßende Brut?!

Richtig! Sie melden die Bälger einfach der Polizei. Denn eine Transfrau gnadenlos „Papa“ zu nennen – das soll den Kids künftig verboten sein. Gleiches gilt natürlich auch für reaktionäre Ehefrauen. Wo es doch so schöne Alternativbezeichnungen gibt. Warum nennen Kinder ihre Erzeuger nicht einfach „Elter 1“ und „Elter 2“, wie der kluge Europa-Rat es vorgeschlagen hat?

So weit, so fortschrittlich. Aber wie soll man die Kinder bestrafen, die weiterhin auf „Papa“ bestehen? Mit Wiedereinführung der Todesstrafe? Oder reicht lebenslängliche Haft? Oder ein Aufenthalt im grünen Umerziehungslager? Nein, ein Bußgeld würde laut Lehmann schon reichen.

Bleibt nur die Frage der Umsetzung: Wird man die Strafgebühr in Raten vom Taschengeld abziehen? Oder müssen die transphoben Kinder ihr Spielzeug verkaufen, um der Trans-Mama das sauer verdiente Schmerzensgeld zu zahlen?

Damit es noch komplizierter wird: Woke Väter dürfen ihr Geschlecht täglich wechseln (kein Witz!). Das heißt: Gestern durften die Kinder noch „Papa“ sagen, heute ist es ihnen verboten – und morgen wieder erlaubt. Möglich wäre das.

Lehmann stellt diese Forderung im Rahmen seiner Kritik am neuen Selbstbestimmungsgesetz auf. Deren Neuentwurf durch Vertreter des Justiz- und des Familienministeriums geht ihm nicht weit genug. Danach wäre ein Hinweis auf die frühere Geschlechtsidentität einer Transperson lediglich strafbar, wenn dadurch ein Schaden entstünde. Lehmann hingegen will solche „Leakings“ per se zur Straftat erklären lassen. Oh yeah. Der kleine Sohn oder die kleine Tochter müssen künftig aufpassen, was sie sagen – ob zuhause oder in der Schule.

