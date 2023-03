Putin legt Schriftverkehr zu Nord-Stream-Attentaten offen

Russland wird seinen Schriftverkehr mit Deutschland, Dänemark und Schweden zu den Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Gaspipelines Nord-Stream 1 und 2 dem UN-Sicherheitsrat unterbreiten. Lesen Sie mehr über den hundertjährigen Krieg gegen Deutschland sowie eine große Analyse der Nord Stream-Attentate in unserem COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“. Hier mehr erfahren.



Dies erklärte der russische Diplomat Dmitri Poljanski am 9. März in einem Interview mit Jackson Hinkle auf dem YouTube-Kanal The Dive. Poljanski äußerte:

„Die genannten Länder verweigern Russland jeglichen Zugang zu Informationen wie auch jegliche Beteiligung, obwohl es die betroffene Partei ist. Wir müssen an den Ermittlungen teilnehmen, bekommen jedoch nur Briefe, in denen steht, dass andere Länder sich damit beschäftigen und wir uns um eigene Angelegenheiten kümmern sollten. Um transparent zu sein, werden wir demnächst diesen Briefwechsel veröffentlichen und ihn den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates unterbreiten.“

UN-Abstimmung Ende März

Der UN-Sicherheitsrat soll über die Resolution zu den internationalen Ermittlungen um die Sabotage an den Pipelines voraussichtlich Ende März abstimmen, so Poljanksi. Die vorläufige Abstimmung des Resolutionsentwurfes komme jedoch schlecht voran, zitiert ihn die Zeitung RBK.

Explosionen hatten Ende September 2022 vor der dänischen Ostsee-Insel Bornholm vier Lecks in die beiden Pipelines gerissen. Die Diskussion über den Vorfall wurde nun neu entfacht, nachdem der US-Journalist Seymour Hersh unter Berufung auf eine anonyme Quelle geschrieben hatte, dass US-Marinetaucher für die Explosionen in der Ostsee verantwortlich wären.

Viele Dementis – aber Russland bleibt außen vor

Washington nannte die Veröffentlichung eine Lüge. Der Kreml beklagte, dass Russland daran gehindert werde, sich an der Untersuchung zu beteiligen. Die New York Times wiederum berichtete kürzlich, es gäbe Erkenntnisse, die darauf hindeuteten, dass eine pro-ukrainische Gruppe den Angriff auf die Pipelines im vergangenen Jahr verübt haben soll. Michail Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, erklärte freilich, die Ukraine habe nichts mit dem Vorfall zu tun.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

