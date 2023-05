Putin: „Für uns gibt es keine feindlichen Völker“

In seiner Rede zur Siegesparade am 9. Mai in Moskau ist der russische Präsident Putin auch auf die aktuellen Ereignisse eingegangen und hat noch einmal die russische Position zur Konfrontation mit dem Westen wiederholt. „Putin verstehen“ – jetzt seine Reden im Original lesen.

_ Übersetzung von Thomas Röper

Beginn der Übersetzung:

Verehrte Bürger Russlands!

Liebe Veteranen!

Kameraden Soldaten und Matrosen, Unteroffiziere, Fähnriche und Offiziere!

Kameraden Offiziere, Generäle und Admirale!

Soldaten und Kommandeure, Teilnehmer der Militäroperation!

Ich gratuliere Ihnen zum Tag des Sieges!

Dies ist der Feiertag zu Ehren unserer Väter, Großväter und Urgroßväter, die ihren Namen bei der Verteidigung des Vaterlandes Ehre gebracht und sie unsterblich gemacht haben, die mit unermesslichem Mut und unter großen Opfern die Menschheit vor dem Nationalsozialismus gerettet haben.

„Sie zerstören die traditionellen Werte“

Heute steht die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt. Gegen unser Vaterland wurde erneut ein echter Krieg entfacht, aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, schützen die Bewohner des Donbass und gewährleisten unsere Sicherheit. Für uns, für Russland, gibt es keine unfreundlichen, feindlichen Völker, weder im Westen noch im Osten. Wie die große Mehrheit der Menschen auf der Welt wollen wir eine friedliche, freie und stabile Zukunft sehen.

Wir glauben, dass jede Ideologie der Überlegenheit in ihrer Natur ekelhaft, kriminell und tödlich ist. Die westlichen globalistischen Eliten sprechen jedoch nach wie vor von ihrer Exklusivität, hetzen die Menschen gegeneinander auf und spalten die Gesellschaften, provozieren blutige Konflikte und Putsche, säen Hass, Russophobie und aggressiven Nationalismus, zerstören die Familie und die traditionellen Werte, die den Menschen ausmachen. Und das alles nur, um den Völkern weiterhin ihren Willen, ihre Rechte, ihre Regeln, ja ein System von Raub, Gewalt und Unterdrückung aufzudrängen.

„Sie wollen die Zerstörung unseres Landes“

Sie scheinen vergessen zu haben, wozu der wahnsinnige Anspruch der Nazis auf die Weltherrschaft geführt hat. Sie haben vergessen, wer dieses monströse, totale Übel besiegt hat, wer für sein Vaterland aufgestanden ist und seine Leben für die Befreiung der Völker Europas nicht geschont hat.

Wir sehen, wie in einer Reihe von Ländern rücksichtslos und kaltblütig Gedenkstätten für sowjetische Soldaten zerstört werden, Denkmäler für große Feldherren abgerissen werden, ein regelrechter Kult um die Nazis und ihre Kollaborateure entsteht und das Andenken an die echten Helden ausgelöscht und verfälscht wird.

Diese Schändung der Leistungen und Opfer der Generation der Sieger ist auch ein Verbrechen, es ist der offene Revanchismus derer, die zynisch und offen einen neuen Feldzug gegen Russland vorbereitet und dazu Neonazi-Abschaum aus aller Welt um sich geschart haben. Ihr Ziel – und das ist nichts Neues – ist es, den Zerfall und die Zerstörung unseres Landes zu erreichen, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs auszulöschen, das System der globalen Sicherheit und des Völkerrechts endgültig zu zerschlagen, alle souveränen Entwicklungszentren zu ersticken.

„Geiseln ihrer westlichen Herren“

Übertriebene Ambitionen, Arroganz und das Gefühl, alles zu dürfen, führen unweigerlich zu Tragödien. Genau das ist der Grund für die Katastrophe, die das ukrainische Volk derzeit erlebt. Es ist zu einer Geisel des Staatsstreichs und des verbrecherischen Regimes seiner westlichen Herren geworden, zum Instrument bei der Umsetzung ihrer grausamen, eigennützigen Pläne.

Für uns in Russland ist die Erinnerung an die Verteidiger des Vaterlandes heilig, wir bewahren sie in unseren Herzen. Wir ehren die Teilnehmer des Widerstands, die tapfer gegen den Nazismus gekämpft haben, die Soldaten der alliierten Armeen der USA, Großbritanniens und anderer Staaten. Wir erinnern und gedenken der Heldentaten der chinesischen Kämpfer im Kampf gegen den japanischen Militarismus.

Ich bin überzeugt, dass die Erfahrung von Solidarität und Partnerschaft in den Jahren des Kampfes gegen die gemeinsame Bedrohung unser unschätzbares Erbe ist. Sie ist ein solider Pfeiler in einer Zeit, in der die unumkehrbare Bewegung hin zu einer gerechteren multipolaren Welt, die auf den Grundsätzen des Vertrauens und der unteilbaren Sicherheit sowie der Chancengleichheit für die selbständige und freie Entwicklung aller Länder und Völker beruht, an Kraft gewinnt.

„Alle Völker der Sowjetunion haben gesiegt“

Es ist sehr wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten heute hier in Moskau zusammengekommen sind. Ich sehe darin die Dankbarkeit gegenüber der Heldentat unserer Vorfahren: Sie haben gemeinsam gekämpft und gemeinsam gesiegt – alle Völker der UdSSR haben zum gemeinsamen Sieg beigetragen.

Daran werden wir uns immer erinnern. Wir verneigen uns vor dem gesegneten Gedenken an alle, die der Krieg das Leben gekostet hat, vor dem Gedenken an Söhne, Töchter, Väter, Mütter, Großväter, Ehemänner, Ehefrauen, Brüder, Schwestern, Verwandte und Freunde.

Bitte erheben Sie sich für eine Schweigeminute.

„Heiliger Teil unserer Nation“

Verehrte Bürger Russlands!

Die Schlachten, die über das Schicksal unseres Vaterlandes entschieden haben, wurden ein heiliger Teil unserer Nation und Völker. Wir sind dem Auftrag unserer Vorfahren treu und verstehen tief und klar, was es bedeutet, der Höhe ihrer militärischen, arbeitsmäßigen und moralischen Leistungen würdig zu sein.

Wir sind stolz auf die Teilnehmer an der Militäroperation, auf alle, die an der Front kämpfen, die die Front unter Beschuss versorgen, die Verwundete retten. Es gibt nichts Wichtigeres als Eure militärische Arbeit. Die Sicherheit unseres Landes, die Zukunft unserer Staatlichkeit und unseres Volkes hängen von Euch ab. Ihr erfüllt ehrenhaft Eure militärische Pflicht, Ihr kämpft für Russland. Eure Familien, Kinder und Freunde stehen hinter Euch. Sie warten auf Euch. Ich bin sicher, Ihr spürt ihre grenzenlose Liebe.

Das ganze Land hat sich zusammengestellt, unsere Helden zu unterstützen. Alle sind bereit zu helfen und beten für Euch.

Kameraden! Freunde! Liebe Veteranen!

Heute ehrt jede Familie die Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges, gedenkt ihrer Verwandten, ihrer Helden, legt Blumen an Soldatendenkmälern nieder.

Wir stehen auf dem Roten Platz, auf dem Boden, der sich an die Bürgerwehr von Juri Dolgoruky und Dmitri Donskoj, an die Miliz von Minin und Poscharsky, an die Soldaten von Peter dem Großen und Kutusow und an die Paraden von 1941 und 1945 erinnert.

Heute stehen hier die Teilnehmer der Militäroperation und diejenigen, die im Zuge der Teilmobilisierung in die Reihen der Streitkräften getreten sind, die Soldaten der Korps von Lugansk und Donezk, viele freiwillige Kampfeinheiten, Angehörige der Russischen Garde, des Innenministeriums, des FSB, des Katastrophenschutzministeriums und anderer Dienste und Behörden. Ich grüße Euch, liebe Freunde, ich grüße alle, die auf dem Schlachtfeld für Russland kämpfen und jetzt im Einsatz sind.

Während des Großen Vaterländischen Krieges haben unsere heldenhaften Vorfahren bewiesen, dass es nichts Stärkeres, Mächtigeres und Zuverlässigeres gibt als unsere Einigkeit. Es gibt nichts auf der Welt, das stärker ist als unsere Liebe zum Vaterland.

Auf Russland! Auf unsere tapferen Streitkräfte! Auf den Sieg!

Dieser Text wurde von anti-spiegel.ru übernommen. Überschrift und Illustrationen sowie Teile der Einleitung wurden von unserer Redaktion eingefügt.

Die gestrige Rede Putins war relativ nüchtern. In früheren Reden spielte die Geschichte oft eine große Rolle (so bei den Reden zum 9. Mai oder zum 1. September), er kritisierte umfangreich die spalterische Nationalitätenpolitik der Kommunisten und betonte die jahrhundertelange Zusammengehörigkeit von Russland und der Ukraine (so in seiner Rede vor einem Jahr, am 21. Febrzar 2022). Legendär sind seine großen Friedensreden im Bundestag (2001) und bei der Münchner Sicherheitskonferenz (2007) mit umfangreichen Angeboten zur Kooperation. Alle diese Reden finden Sie im Original in den beiden COMPACT-Editionen „Wladimir Putin: Reden an die Deutschen“ (2001 bis 2014) und „Putin verstehen: Seine großen Reden aus der Kriegszeit im Original “ (2016 bis 2022).