Prigoschin-Mord: War es die CIA oder Putin?

Vor zwei Monaten hat er noch einen Aufstand gegen den Kreml angeführt – nun soll er bei einem Flugzeugabsturz von Moskau nach St. Petersburg ums Leben gekommen sein: Wagner-Chef Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin. Tatsächlich ein Unfall? Alles eine Verschleierungsaktion, um von der Bildfläche zu verschwinden? Oder haben die CIA oder Putin ihre Finger im Spiel?

Darüber sprechen jetzt COMPACT Chefredakteur Jürgen Elsässer und COMPACT Geopolitik-Experte Jens Kirchner.

