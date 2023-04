Politik und Showbiz dressieren Kinder zu Transen

Als sogenannte „Drag Kids“ werden geschminkte Jungs in Mädchenkleidern über die Bühne gescheucht – das Showbiz als Eldorado für Pädophile. Doch die Politik hilft mit. So wurde nun in den USA ein Gesetz verabschiedet, dass Geschlechtsumwandlungen bei Kindern erleichtert. Warum dieser Wahnsinn Methode hat, lesen Sie in den Aufklärungswerken „Der Hollywood-Code“ – und „Der Hollywood-Code 2“ von Nikolas Pravda. Hier mehr erfahren.

Vergangenen Mittwoch passierte ein Gesetzentwurf des Bundesstaates Washington das Repräsentantenhaus, der Eltern unter bestimmten Umständen das Recht aus der Hand nimmt, über medizinische Eingriffe bei ihren Kindern zu entscheiden – beispielsweise bei Geschlechtsumwandlungen. Nun muss nur noch der demokratische Gouverneur Jay Inslee das Papier unterzeichnen – reine Formsache.

In dem von den Demokraten durchs Parlament gepeitschten Entwurf heißt es:

„Die Gesetzesvorlage 5599 des Senats, die sich auf die Unterstützung von Jugendlichen bezieht, erlaubt es Heimen für entlaufene Jugendliche, Jugendliche ohne elterliche Erlaubnis aufzunehmen.“

Darüber hinaus müssen entsprechende Einrichtungen die Eltern nicht darüber informieren, wo sich ihre Kinder aufhalten oder ob sie medizinisch betreut werden, „wenn es einen zwingenden Grund gibt, dies nicht zu tun, wozu auch gehört, dass ein Jugendlicher geschützte Gesundheitsdienste in Anspruch nimmt“.

Zu diesen „geschützten Gesundheitsdiensten“ gehöre auch eine „geschlechtsbestätigende Behandlung“, die „Zweigeschlechtlichen, Transgender, nicht-binären und anderen geschlechtsspezifischen Personen verschrieben werden“ könne, heißt es in dem Gesetzentwurf. Für Minderjährige umfasst eine solche Behandlung in der Regel Pubertätsblocker, übergeschlechtliche Hormone und Operationen.

Kritiker warnen davor, dass die Obsorge von Kindern zunehmend dem Staat und nicht mehr den Eltern übertragen werde. „Die Aufgabe der Eltern ist es, ihr Kind zu beschützen. Dieses Gesetz entzieht den Eltern diese Fähigkeit. (…) Das Geschlecht ist nur in Ihrer Vorstellung. Dieser Gesetzesentwurf legalisiert die Entführung von Kindern, erlaubt die Beherbergung von Minderjährigen und trennt uns von der Union“, heißt es in einer Stellungnahme der Republikaner.

Kleine Jungs als Sexobjekte

Der Washingtoner Gesetzentwurf ist trauriger Höhepunkt einer abgründigen Politik in der westlichen Welt, die unter dem Banner vermeintlicher Toleranz sämtliche sittlich-ethische Mauern einreißt – flankiert von den medialen Propagandainstrumenten des Woke-Wahnsinns. Die Umerziehung im Sinne der Gender- und Trans-Ideologie setzt schon bei Kindern und Jugendlichen an.

Furore machte schon vor einigen Jahren der Fall von Desmond Napoles aus New York, den man als sogenanntes „Drag Kid“ geschminkt und in Mädchenklamotten über die Bühne stolzieren ließ. Sogar die angeblich seriöse Tageszeitung Die Welt schwärmte von dem „Jungen, der in Frauenkleidern die Welt verändern will“ als einem Aktivisten mit „ernster Mission“.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Lechfeld 955, Wien 1683, Katzbach 1813, Tannenberg 1914 und mehr: In COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen – Die großen Schlachten unserer Geschichte“ führen wir Sie noch einmal an die bedeutenden Schauplätze unseres Ringens um Einheit, Freiheit und Souveränität. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (25. April 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen“.

Stolz wurde verkündet, dass der Kleine den Travestie-König RuPaul Charles und Pop-Ikone Madonna zu seinen Fans zählen dürfe. Er sei „die Zukunft Amerikas“, so das Blatt. Im Dezember 2018 trat Desmond dann allerdings in einem Nachtklub vor erwachsenen Männern auf, die ihn mit Dollarscheinen überschütteten, was eine Anzeigenlawine gegen die Eltern provozierte.

Leider kein Einzelfall: Etwa zur gleichen Zeit wurde in den Gazetten über einen erst 9-jährige Jungen namens Nemis-Quinn Mélancon Golden berichtet, der unter dem beziehungsreichen Künstlernamen Lactatia auftrat. Brandon Hilton, ein Designer von Fetischunterwäsche für die LGBTQ-Community, präsentierte den Kleinen als „Cover-Girl“ (!) für seine Firma House of Mann in einem silbrig glitzernden, die Geschlechtspartie betonenden Onesie, einer Art Overall mit Pailletten. Die getwitterte Antwort des Modedesigners auf Kritik lautete bloß:

„Wenn Sie mit einem Kind in einem Paillettenoverall nicht umgehen können, ist die Zukunft vielleicht nichts für Sie.“

Derselbe Mann zeigte sich im August 2017 übrigens in einem Video als Meerjungfrau, die offenbar einem Kleinkind aus einem Transgender-Bilderbuch vorliest…

Transen-Show im Kindergarten

Die Erfindung der „Drag Kid“ ist untrennbar mit besagtem RuPaul (eigentlich: Andre Charles) verbunden. Der afroamerikanische Travestie-Künstler wird als Musik- und TV-Star schon seit Jahrzehnten mit Auszeichnungen überhäuft, hat 2016 und 2018 einen der begehrten Primetime Emmy Awards erhalten und im Juni eine Talkshow im honorigeren Tagesprogramm übernommen. Die Popularität reichte, um eine Autobiographie, eine eigene Kosmetiklinie und ein Unisex-Parfum auf den Markt zu werfen.

Sein „RuPaul’s Drag Race“ ist ein seit Jahren laufen-des Reality-TV-Format, das Amerikas nächsten Drag-Superstar kürt. Auf seinen Drag Conven-tions, messeartigen Verkaufs- und Werbeveranstaltungen, haben sich die meisten dieser Kinder präsentiert, und alle benennen ihn als ihr großes Vorbild. Nemis/Lactatia etwa sagt über ihn: „Ich würde ihr {RuPaul ist ein Mann!} wahrscheinlich sagen, dass sie mein Idol ist und mich dazu inspiriert hat, eine Drag Queen zu werden.“

Doch offenbar können die Opfer der Geschlechtsverwirrer und Sexualisierer nicht jung genug sein. Unlängst sorgte eine Transen-Show in Großbritannien für Empörung – weil sie in einem Kindergarten stattfand (siehe Video von COMPACT-TV oben). Selbst Bild fand das ziemlich abartig: „Lack, Leder, Männer in High Heels und aufreizenden Klamotten, Babys mittendrin. (…) Sie sehen den sogenannten Cabababarave – eine bizarre Veranstaltung, die sich selbst bei Instagram mit der Zielgruppe ‚Kleinkinder 0–2 Jahre‘ bewirbt. Drag Queens mit lasziven Auftritten, eine Erotik-Show für Babys. Geht’s noch!?“.

Tatsächlich scheint es für die Propagandisten der Gender-, Trans- und LGBTQ-Ideologie keine Grenzen mehr zu geben. Dieser Wahnsinn hat Methode, wie Nikolas Pravda in seinen Aufklärungswerken „Der Hollywood-Code“ – und „Der Hollywood-Code 2“ enthüllt. Lesen Sie, wie Filmindustrie und Showbiz die Sexualisierung von Kindern massiv fördern – auch, weil es in Hollywood selbst vor Pädophilen geradezu wimmelt.

Wussten Sie zum Beispiel, dass in viele Kinderfilme von Disney eindeutige sexuelle Anspielungen eingebaut werden? Die kann man allerdings beim flüchtigen Betrachten nur schwer erkennen, aber sie fressen sich ins Unterbewusstsein der Kinder ein. Pravda zeigt in „Der Hollywood-Code“ – und „Der Hollywood-Code 2“ Beispiele, die einfach unfassbar sind.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs: Nikolas Pravda blickt tief in die Abgründe der sogenannten Traumfabrik und fördert Dinge zutage, die einen erschaudern lassen. So gründlich wurde Hollywood noch nie enttarnt! „Der Hollywood-Code“ – und „Der Hollywood-Code 2“ können Sie hier bestellen.