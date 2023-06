Mit Vollgas ins grüne Kambodscha

Zitat des Tages: „Bürger, die nicht der woke-grün-gendersensiblen Norm entsprechen, können den Eindruck bekommen, dass ein Kampf gegen ,Normalbürgerʽ geführt wird, und zwar mit willkürlichen Klimaschutzvorschriften, mit ostentativer Migrationsbegeisterung (die Integrationsprobleme schlicht ignoriert) und mit esoterischer Gesellschaftspolitik.“ (Neue Zürcher Zeitung)

„Das , was die grüne Ideologie will: einen neuen ökologischen Menschen zu schaffen. Sie wollen eine Art grünes Kambodscha. Also wie unter den Roten Khmer, wo die Menschen gezwungen wurden, in einer bestimmten Art und Weise zu leben.“ (Hans-Georg Maaßen in COMPACT-Spezial Klima-Terroristen: Was sie denken und wer sie bezahlt)