Polen will stärkste Armee Europas schaffen

Große Worte des polnischen Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak: Die Armee des Weichsellandes soll zur größten in ganz Europa werden. Eine Ankündigung, die mehr als ernst zu nehmen ist.



Wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete, kündigte Blaszczak bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Wolomin an, dass die Regierung die polnische Armee innerhalb der nächsten zwei Jahre zur stärksten in Europa machen wolle. Voraussetzung dafür sei die Wiederwahl der von der konservativen Staatspartei PiS geführten Regierung bei den nationalen Parlamentswahlen, die im September dieses Jahres anstehen.

„Stärkste Landarmee Europas“

Blaszczak äußerte:

„Wenn die Wähler, wenn das Volk uns eine weitere Amtszeit geben, dann können wir uns in zwei Jahren wieder hier in Wolomin treffen und dann kann ich Ihnen zeigen, dass die polnische Armee die stärkste Landarmee Europas sein wird.“

Diese Worte sind weit mehr als nur leeres Wahlkampfgetöse. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der rechtskonservativen Staatspartei PiS und seit fast zwei Jahrzehnten unabhängig von allen Regierungskonstellationen der eigentliche starke Mann des Landes, sah mit der Eskalation in der Ukraine sehr früh Chancen für seine expansionistische Agenda.

Massen an Waffen für die Ukraine

Schon am 23. Februar vergangenen Jahres – die russische Armee war noch gar nicht in der Ukraine einmarschiert – kündigte er einen «riesigen Ausbau» der Armee an. Und er hat Wort gehalten. Das Land durchläuft einen beispiellosen Aufrüstungsschub, sein jährliches Militärbudget wird sich 2023 nach Angaben des Stockholmer Instituts für Friedensforschung Sipri von 13 Milliarden auf 31 Milliarden Dollar fast verdreifachen. Die Unterstützung für das Selenski-Regime ist gewaltig.

In diesem Punkt stellt man selbst Deutschland weit in den Schatten. So gelangten 230 Panzer des sowjetischen Typs T-72, 40 Schützenpanzer BMP-1 sowie eine unbestimmte Zahl des Eigenfabrikats PT-91 an die Ostfront im Donbass. Dazu kommen weitere schwere Waffen wie Mehrfachraketenwerfer und Hunderte von Panzerhaubitzen.

Die Festung Rzeszow

Das Städtchen Rzeszow im Karpatenvorland, nur 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, wurde in den letzten zwölf Monaten zum wichtigsten Drehkreuz für alle NATO-Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet – auf den dortigen Rollfeldern kommen zum Beispiel die Transportflugzeuge aus Ramstein an.

Ein Welt-Reporter war vor Ort:

„Mehrere Patriot-Flugabwehrsysteme sichern das Gelände. Bisweilen stehen vier Batterien nebeneinander. Das ist mehr als der Gesamtbestand so einiger NATO-Länder. Der Flughafen Rzeszow-Jasionka dürfte damit besser gegen Luftangriffe geschützt sein als Berlin oder jede militärische Einrichtung der Bundeswehr.“

Europas neue Nummer eins

Die USA sehen in Polen mittlerweile ihren wichtigsten europäischen Partner. Washington will zügig die unglaubliche Zahl von 366 Abrams-Panzern liefern – neben dem Leopard 2 das beste Mordgerät der NATO. Außerdem soll Polen der erste ausländische Staat sein, der von den USA die mit abgereichertem, aber immer noch radioaktivem Uran gehärtete Wuchtmunition M829 bekommt.

Da das Land im vergangenen Herbst in das Foreign Military Financing-Programm der USA aufgenommen wurde, wird ein Teil dieses Materials sogar vom neuen besten Freund aus Übersee finanziert. Parallel treibt die Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auch einen gigantischen Rüstungsdeal mit Südkorea voran. Im August 2022 bestellte sie dort 1.000 Black-Panther-Panzer des Modells K2, fast 700 Panzerhaubitzen des Typs K9 und 48 FA-50 Kampfflugzeuge. Seoul verpflichtete sich im Gegenzug, einen Teil dieser Waffen in Fabriken herzustellen, die derzeit in Windeseile östlich der Oder hochgezogen werden.

Keine Aufträge an Deutschland

Wichtig aus der Sicht Warschaus ist eines: Das weiterhin als tiefböser Erzfeind wahrgenommene Deutschland soll keinen einzigen Rüstungsauftrag bekommen. Man schenkte die eigenen Leo 2 Kiew, bereitete in dieser Frage sogar einen Alleingang ohne die Zustimmung des deutschen Herstellers vor – der Ersatz für die Lieferung aber kommt aus den USA. Die an der Weichsel als Grundstimmung schon immer vorhandene Germanophobie hat mit dem Beginn des Krieges wieder einmal obsessive und wahnhafte Züge angenommen. Da phantasiert Jaroslaw Kaczynski von einem „Vierten Reich“ mit der Hauptstadt Berlin, obwohl Ampel-Spitzenpolitiker fast täglich Bücklinge gen Warschau machen.

Und man knallt uns eine billionenschwere Reparationsforderung auf den Tisch, die in ihrer Höhe schier unerfüllbar ist, aber uns erpressbar macht, die polnischen Maximalziele gegenüber Russland zu unterstützen. Der frühere polnische Staatspräsident Lech Walesa äußerte dazu:

„Man muss den Deutschen sagen, dass es schon immer Probleme mit Russland gab, und wir Polen wissen das besonders gut, und deshalb haben wir in dieser Generation die Chance, ein für alle Mal mit Russland aufzuräumen.“

Unberechenbar und zunehmend stark

Fakt ist: Unser östlicher Nachbar wird wohl schon bald auf militärischer Ebene zur größten nichtnuklearen Macht der Welt avancieren, wobei es in Polen sogar eine lebhafte Debatte darüber gibt, ob sich das Land nicht sogar Atomwaffen zulegen sollte. Der Weichselstaat wird unberechenbar bleiben – und in den kommenden Jahren nochmals enorm an militärischer Stärke zulegen.

