Pöbeln und Grapschen: Es ist Sommer in der BRD

Die bundesdeutschen Freibäder öffnen erst in diesen Tagen nach und nach – und schon werden Grapsch-Fälle gemeldet. Das passiert, wenn gegen den Willen der Deutschen Politik gemacht wird.

Im vergangenen Sommer gab es in deutschen Freibädern massive Probleme mit migrantischen Männerhorden (siehe Titelbild). Da wurde wiederholt gegrapscht und geprügelt. Vielfach musste die Polizei in großer Stärke anrücken. Am Eingang patrouillierende Sicherheitsleute zählen teilweise schon zum Alltagsbild bundesdeutscher Freibäder.

Neue Attacken

Jeder, wirklich jeder, weiß um die Ursachen: Offene Grenzen, unkontrollierte Zuwanderung, Duldung selbst krimineller Ausländer, politisches Versagen. In diesen Tagen ist es nun wieder soweit: Die Freibad-Saison beginnt. Mit dem heutigen Tag haben so ziemlich alle Bäder wieder geöffnet haben. Und schon werden aus Kaiserslautern und Stuttgart die ersten Grapsch-Attacken gemeldet:

◼️ In einem Freibad in Stuttgart-Untertürkheim hat am Pfingstsonntag ein 23-jähriger Syrer ein zwölfjähriges Mädchen bedrängt und massiv sexuell belästigt. Der Täter konnte festgenommen werden. Es erging zwischenzeitlich Haftbefehl.

◼️ Kurz zuvor hatten am gleichen Tatort junge Männer wiederholt zwei 18-jährige Frauen attackiert. Die Angreifer schwammen mehrfach junge Damen an, belästigten und betaschten sie. Einer der Grapscher konnte gestellt werden. Er ist erst 13 Jahre alt.

◼️ Nur einen Tag später begrapschten abermals in Stuttgart-Untertürkheim vier Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren mehrere Mädchen, 13, 14 und 15 Jahre alt. Die Polizei nahm einen 29-Jährigen fest. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.

◼️ In Kaiserslautern haben am Pfingstmontag mehrere Jugendliche eine junge Mutter nach einem Freibad-Besuch überfallen und niedergeschlagen. Die Frau hatte sich zuvor über das Verhalten der Bande beschwert. Ein Polizeisprecher: „Als die Frau in Begleitung ihrer kleinen Kinder das Schwimmbad verließ, folgten ihr die Jugendlichen. Ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe schlug ihr mit der Faust ins Gesicht.“ Ihr Ehemann habe die Gruppe dann letztlich zurückdrängen können, Zeugen verständigten derweil die Polizei. Obwohl die Täter flüchtig sind, verzichten Ermittler und Medien auf genaue Fahndungsangaben, etwa zur mutmaßlichen Herkunft der Beteiligten.

Gescheiterte Integrationspolitik

Es handelt sich um Verhaltensweisen entwurzelter Heranwachsender, quasi Produkte einer desaströs gescheiterten Integrationspolitik. Sie sind stolz auf ihre ursprüngliche Herkunft und haben vor, den Deutschen zu demonstrieren, wer in den Städten das Sagen hat und dass man stärker ist als staatliche Stellen, als Bademeister oder Ordnungsdienste. Eine von der Politik im Stich gelassene Polizei ist voll und ganz überfordert, die Gesellschaft ist es schon lange.

Es geht so nicht mehr weiter. Seit Jahren agieren Politiker gegen den Willen des Volkes.