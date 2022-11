Oskar und „Gas-Gerd“

„Lafontaine veröffentlicht ein Buch mit steilen Thesen zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Politisch-Moralisch gesehen kann sich der Ex-SPD-Chef bei ‚Gas‘-Gerd Schröder einordnen.“ (Münsterländische Tageszeitung)

„Wir verurteilen – zu Recht – die korrupte Oligarchie in Russland und übersehen, dass die Ukraine ebenfalls eine korrupte Oligarchie ist. Selenskyj wurde von einem Oligarchen ins Amt gebracht und sein Name taucht in den Pandora Papers auf. Er hat Millionen ins Ausland gebracht und besitzt nach Presseberichten lukrative Wohnungen in London, in die er sich zurückziehen kann, wenn es nicht mehr so für ihn läuft.“ (Oskar Lafontaine, „Ami, it’s time to go“)