Christopher Nolans „Oppenheimer“ ist mehr als ein Biopic. Es ist ein Epochenporträt und eine Weltdeutung. Nie wieder Krieg! COMPACT-Spezial „Feindbild Russland“ mahnt faktenreich zur Vernunft. Hier mehr erfahren.

Die Atombombe – das war nicht bloß eine neue Waffe. Sie markiert eine Zeitenwende, ist Bestandteil der Moderne – ganz wie Picasso, Stravinsky oder T.S. Eliott. Sie ist Resultat einer neuen Weltdeutung, einer Durchdringung von Materie jenseits erlebter Raum-Zeit.

Ihr Erbauer, Robert J. Oppenheimer, besuchte in jungen Jahren europäische Spitzen-Unis, lernte Niels Bohr und Werner Heisenberg persönlich kennen. Dessen Quantentheorie bringt ihm ein neues Weltverständnis, ganz wie die moderne Kunst, oder der Kommunismus, der sich in seiner Aufbruchsphase befindet.

Oppenheimer kehrt zurück nach Amerika, will dort die Quantenphysik etablieren. Finanziell unterstützt er Flüchtlinge des spanischen Bürgerkriegs. Dann der Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg. Die Nazis, so die Befürchtung, arbeiten an einer Atombombe. Und ihre Chancen stehen gut, denn Heisenberg ist am Bau beteiligt. Man muss ihnen zuvorkommen. Also startet in der Wüste das „Manhattan“-Projekt. Die Leitung übergibt man Robert J. Oppenheimer…

– Eigentlich darf man die Story des „Oppenheimer“-Biopics nicht chronologisch erzählen. Denn Regisseur Christopher Nolan, der bereits in seinem Debut „Memento“ (2000) das lineare Erzählen verworfen hat, liebt filmische Puzzles: Die beinhalten Zeitsprünge, Rückblenden, Assoziationen über Jahrzehnte hinweg. Der Zuschauer glaubt sich in einer Quantenwelt, wo Personen und Ereignisse wie Teilchen umherschwirren, kollidieren, gigantische Crashs provozieren.

Höhepunkt des dreistündigen Films: Die Explosion einer Testbombe in der Wüste: Majestätisch erhebt die Feuersäule vor dem Nachthimmel. Sturm und Blendung gehen von ihr aus. Niels Bohr vergleicht Oppenheimer mit Prometheus, dem Titanen, der „das Feuer brachte“. Der bezieht gar einen Satz der Bhagavad Gita auf sich: „Jetzt bin ich zum Tod geworden, dem Zerstörer der Welten“.

Und was macht solche Mythisierung mit dem Menschen Oppenheimer? Es treibt ihn in eine Metamorphose: Vom Wissenschaftler zum Politiker. Er verliert sich, vernachlässigt Familie und die psychisch kranke Geliebte. Nein, in Nolans Deutung ist der Vater der Atombombe kein Täter, kein Willensmensch. Er ähnelt nicht dem nihilistischen Joker aus „Dark Knight“ (2008), der „die Erde brennen sehen“ will. Oppenheimer ist ein Getriebener – von der Umwelt, von geschichtlichen Ereignissen, ein einem riesigen Teilchenspiel.

Temporär steigert der Atomphysiker sich in den Selbstbetrug. Redet sich ein, die Explosion in Hiroshima wirke als globale Schocktherapie, werde für ewigen Frieden sorgen. Bei einer Ansprache vor tosendem Publikum bedauert er gar, dass die Bombe nicht in Deutschland (dem Hauptfeind) getestet wurde. Aber während dieser Rede überfallen ihn Halluzinationen: Grelle Blitze erhellen den Raum, das jubelnde Publikum beginnt zu brüllen und plötzlich steht sein Fuß im Brustkorb einer verbrannten Leiche. Das Gewissen hat ihn eingeholt. Die anschließende Besichtigung von Hiroshima-Fotos geben ihm den Rest.

Fortan wendet sich Oppenheimer gegen den Bau weiterer Atom-Bomben, gegen das Wettrüsten des Kalten Krieges. Das bringt frühere Kollegen gegen ihn auf, darunter Edward Teller, dem Erfinder der Wasserstoffbombe. Bald schon geht der Staat gegen den einst Gefeierten vor. Inmitten der McCarthy-Hysterie lassen sich frühere Beziehungen zu Kommunisten leicht gegen ihn ausspielen. Man unterzieht ihn quälenden Verhören.

Dieses Gesinnungstribunal, die Rahmenhandlung des Films, erinnern in seiner ideologischen Verblendung an Wokeness-Inquisitoren, die derzeit jeden Gegner von Aufrüstung und Waffenlieferung gegen Russland jagen. Auf dieser Ebene ist der Film eine vernichtende Kritik am westlichen Bellizismus der Gegenwart. So treffend wie „Im Westen nichts Neues“, der im vergangenen Jahr die Kinos stürmte.

Im Gegensatz zur TV-Serie „Robert Oppenheimer – Atomphysiker“ (1980) ist Nolans Streifen mehr als nur Biopic oder politische Parabel. Er ist ein Film über die Moderne, die Zerrissenheit ihrer Bewohner, und Erfindungen, die sich verselbstständigen (was heute im KI-Bereich droht). Und natürlich ist er der Film ein visueller Overkill, eine cineastische Atombombe, deren Strahlung noch lange anhält.

Nie wieder Krieg. Die antirussische Haltung, die auch bundesdeutsche Politiker ungeniert an den Tag legen, darf nicht unbeantwortet bleiben. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland. Die NATO marschiert“ deckt die wahren Hintergründe des gegenwärtigen Konfliktes auf. Hier bestellen.