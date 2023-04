Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin.

Österreich: Halber Meter Neuschnee im April

❄️ Sieht so die Erderwärmung aus? In Österreich herrscht das blanke Schneechaos. Zahlreiche Urlauber wurden auf ihrer Fahrt durch die Alpenrepublik gestoppt und mussten ihre Reise wegen zugeschneiter Pässe und Straßen stoppen.

❄️ In der Tauernregion, die sich über die drei Bundesländer Salzburg, Tirol und Kärnten erstreckt, fiel bis zu einem halben Meter Neuschnee, und das mitten im April. Aufgrund des vielen Neuschnees und der großen Triebschneeansammlungen wurde nicht nur in der Tauernregion, sondern auch in anderen Regionen Österreichs die Lawinenwarnstufe angehoben.

❄️ Auch in Bayern schneite es nicht nur auf den Berggipfeln der Alpen, sondern bis in die Alpentäler hinein gab es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Eine gigantische Blamage für die Klima-Ideologen, die wieder einmal widerlegt wurden.

