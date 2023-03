«Die Außenpolitik der Obama-Clinton-Regierung hat den Islamischen Staat entfesselt». Dieser Artikel erschien im COMPACT-Edition 4: „Donald Trump: „Krieg und Frieden““. _ Rede zur Bekämpfung des islamischen Terrorismus an der Youngstown State University in Ohio Danke, es ist toll, an diesem Nachmittag bei Euch zu sein. Heute fangen wir an, darüber zu sprechen, wie wir Amerika wieder sicher machen können. Im 20. Jahrhundert haben die Vereinigten Staaten den Faschismus, den Nazismus und den Kommunismus besiegt. Jetzt fordert