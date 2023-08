Nord Stream: Geister-Taucher widerlegt Lügenstory

Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh hat mit seinen sensationellen Recherchen (deutsch erstmals in: „Nord Stream Krimi“) nachgewiesen, wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ. Die von CIA und BND zusammengebastelte Ablenkungsstory mit der Segeljacht „Andromeda“ ist fadenscheinig – und hat nun einen erneuten Schlag erhalten.

In seinen erstmals auf Deutsch gedruckten Nord-Stream-Recherchen nimmt Hersh auch ausführlich zu der Ablenkungsstory rund um die Segeljacht „Andromeda“ Stellung. Er schreibt: „Der amerikanische Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) unternimmt regelmäßig verdeckte Operationen auf der ganzen Welt, und jede benötigt eine Tarngeschichte, falls etwas schiefläuft, was häufig geschieht. Ebenso wichtig ist es, eine Erklärung zu haben, wenn die Dinge gut laufen, wie im vergangenen Herbst in der Ostsee. Wenige Wochen nach meinem Bericht, dass Joe Biden die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines angeordnet hatte , produzierte die CIA eine Titelgeschichte und fand in der New York Times und zwei großen deutschen Medien willige Abnehmer. Mit der Erfindung einer Geschichte über Tiefseetaucher und eine Besatzung, die es nicht gab, folgte die CIA dem Protokoll, und die Geschichte wäre Teil der ersten Tage der geheimen Planung zur Zerstörung der Pipelines gewesen. Das wesentliche Element war eine mythische Jacht mit dem ironischen Namen „Andromeda“ – nach der schönen Tochter eines mythischen Königs, die nackt an einen Felsen gekettet war. Die Tarngeschichte wurde mit dem BND, dem deutschen Bundesnachrichtendienst, geteilt, und er unterstützte sie.“

Der verschwundene Taucher

Die „Andromeda“-Geschichte ist so löcherig wie ein Schweizer Käse, weist Hersh nach. Nur zwei Fakten: Die gefälschten Pässe der Crew-Mitglieder, die angeblich gefunden wurden; und die benötigte Sprengstoffmenge von mehr als 500 Kilo, die nicht auf die Jacht gepasst hätte…

Bleiben wir bei den sieben Besatzungsmitgliedern. Die Namen wurden nicht bekanntgegeben, es sollen Ukrainer gewesen sein. Von einem hat die schwedische Zeitung „Expressen“ ein Foto veröffentlicht und etwas Seltsames festgestellt: Von dieser Person gibt es zwischen 2017 und dem Zeitpunkt der Pipeline-Sprengung überhaupt keinen digitalen Fingerabdruck im Netz. Ein Phantom! Aber urplötzlich taucht sein Profil auf einer russischsprachigen Stay-Friends-Seite auf, die twa einen Monat nach den Anschlägen online ging. Das britische Portal „Grayzone“ recherchierte weiter: Fast alle der Profile auf diesem Dating-Portal wurden nur ein einziges Mal besucht, nämlich bei ihrer Erstellung… Es ist offensichtlich ein Geister-Account, und der dort posierende „Andromeda“-Taucher ist eine Geisterperson – erfunden, um eine Identität und eine Story zu stützen. Wie Hersh irichtig schreibt: die „Erfindung einer Geschichte über Tiefseetaucher und eine Besatzung, die es nicht gab“.

