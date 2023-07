Nibelungen – Das kulturelle Erbe von Atlantis

Wo findet sich die kulturelle Erbschaft von Atlantis? Der Anthroposoph Rudolf Steiner war sich sicher: In altgermanischen Sagen und dem Opern-Zyklus „Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner.

Zu Atlantis stellen sich zwei fundamentale Fragen: 1) Wenn es diese Insel gab, wo lag sie? 2) Worin besteht ihre kulturelle Erbschaft? Eine mögliche Antwort auf die erste Frage bot Atlantisforscher Jürgen Spanuth, der Platos Bericht mit einer Inschrift am Palasttempel von Ramses III. (Oberägypten) in Verbindung brachte. Resultat: Atlantis lag in der Nordsee, die Insel Helgoland ist ein Überbleibsel.

Spanuth überprüfte seine Lokalisierung mithilfe einer Tauchexpedition. Dabei entdeckten die Teilnehmer, so schrieb das Hamburger Abendblatt, „einen hohen Wall aus Steinen, von Menschenhand geschaffen, behauptete Spanuth. ,Damit ist’, so sein Bericht, ,Atlantis, die Königsinsel des atlantischen germanischen Reiches der Bronzezeit, wiedergefunden und das Rätsel dieser geheimnisvollsten Stadt der Weltgeschichte gelöst.‘“

Spanuth hat seine Forschungsergebnisse in dem Buch „Das enträtselte Atlantis“ (1953) dokumentiert. Aber: Der autodidaktische Archäologe Spanuth hatte sich in der NS-Zeit bei den regimetreuen „Deutschen Christen“ kompromittiert. Außerdem galt das Atlantis-Thema nach dem Krieg ebenfalls als ideologisch belastet. So löste „Das enträtselte Atlantis“ bei seinem Erscheinen geringes Echo aus. Erst jetzt gibt es erste Rehabilitierungsansätze. Urteilen Sie selbst! Der Klassiker der Atlantis-Forschung ist im COMPACT-Shop wieder erhältlich.

Was aber ist die kulturelle Erbschaft des versunkenen Atlantis?

Rudolf Steiner, Gründer der Anthroposophie, erkannte in der atlantischen Kultur einen wichtigen Stufe in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Deren kulturelles Erbe glaubte er in der germanischen Edda festgehalten. Der Komponist Richard Wagner, den Steiner zu einem entscheidenden Vorläufer der Anthroposophie erklärte, habe dieses frühe Wissen erfasst, und in seinen Opern-Zyklus „Der Ring des Nibelungen“ (1848-74) transportiert. O-Ton Steiner:

„Einen anderen uralten Sagenstoff behandelt Richard Wagner in seinem «Ring des Nibelungen». Es handelt sich um alte germanische Sagen, in denen das Geschick desjenigen Volksstammes lebte, der nach der großen atlantischen Flut als Reste der atlantischen Bevölkerung über Europa und Asien sich verbreitete und die nachatlantische Zeitepoche einleitete.“

Und:

„Die Sagen enthalten eine Erinnerung an den großen Eingeweihten Wotan, den Asengott. Wotan ist ein Eingeweihter aus der atlantischen Zeit, wie alle die nordischen Götter nichts anderes sind als alte, große Eingeweihte.“

Selbst die atlantische Symbolsprache, so der Seher Rudolf Steiner, finden sich im „Ring“ wieder. Beispielsweise, wenn am Ende vom „Rheingold“, der ersten der vier Opern, ein Regenbogen nach Walhall führt:

„Sie kennen den Regenbogen, der nach der Sintflut erscheint. Jetzt finden wir dieses Symbol wiederholt in den nordischen Mythen. Er bedeutet den Übergang aus der atlantischen Zeit in die nachatlantische.“

Tatsächlich ist ein Hauptthema des „Rings“ die Zeitenwende: Vom Ende der Götter zur Autonomie des Menschen. Dieses riesige Opernwerk von 16 Stunden Aufführungslänge, das unzählige Werke der Pop-Kultur (darunter „Herr der Ringe“ und „Star Wars“) inspirierte, enthält laut Rudolf Steiner also die kulturelle Erbschaft von Atlantis! Von diesem Mega-Werk gibt es eine kongeniale Graphic Novel-Adaption des Star-Zeichners Graphic Novel des Comiczeichners P. Craig Russell: Wagners opulente Bühnenvisionen finden ihre Übersetzung in moderne Pop Art!

Kenner der Wagnerschen Komposition werden feststellen, dass Craig in seinem „Der Ring des Nibelungen“ nicht nur das Libretto (die Story), sondern auch die musikalische Dimension, Wagners Leitmotivtechnik, visualisiert. Die Sprechblasen enthalten Wagners Libretto-Texte in leicht vereinfachter Form. 45 Jahre nach seiner Entstehung gibt es diese meisterhafte Graphic Novel jetzt auch in deutscher Sprache! Für alle Atlantis-Forscher, Anthroposophen und Wagner-Fans!

