New York: „CO2-Fußabdruck“ der Bürger ausspionieren

Klima-Diktatur: Der Bürgermeister von New York will über Daten von Kreditkarten den CO2-Fußabdruck der Bürger herausfinden, um anschließend einen „Höchstwert" festzulegen. „American Express" ist mit an Bord.

Klaus Schwab darf jubeln. Wieder steht eine Dystopie seines World Economy Forums (WEF) kurz vor der Realisation. Ein weiterer Schritt auf dem Weg nach „Neuschwabenland“, der „armen, aber glücklichen“ Great Reset-Gesellschaft.

Mal ehrlich: Man kann die Bürger doch nicht frei entscheiden lassen. Selbst beim Shoppen brauchen sie „Führung“. Vor allem, wenn es um Klimafragen geht. Diese unwoken Subjekte achten beim Einkauf niemals darauf, wieviel CO2 bei der Herstellung oder dem Transport der Produkte ausgestoßen wurde. Das schreit nach staatlicher Bevormundung!

Also will der Bürgermeister von New York, Eric Adams, eine künftige Auswertung von Daten aus Kreditkarten, um den CO2-Fußbadruck der Einwohner festzustellen. Aus besagten Daten ließen sich „Höchstwerte“ für die einzelnen Bürger errechnen. Die Kreditkartenfirma „American Express“ ist bereits an Bord.

Laut Report24 könne dies so weit gehen, „dass man bei jedem Einkauf auf dem Kassenbon seine ,persönliche CO2-Bilanz‘ und vielleicht auch den bisher erreichten Prozentsatz des maximalen CO2-Verbrauchs pro Monat für Lebensmittel zu sehen bekommt.“

Diese Kontroll-Maßnahme ist nicht mehr weit vom chinesischen Punktesystem entfernt. Denn bei purer Limitierung des CO2-Quotienten dürften die Machthaber es kaum belassen. Zu groß die Versuchung, Bürger für ihre Produktwahl künftig zu belohnen oder zu bestrafen.

Der vom WEF bejubelte Verein „My Carbon“ (Was für ein Name!) empfiehlt auf seiner Website diverse Links, um den eigenen „CO2-Fußabdruck“ zu errechnen. Was hier noch freiwillig ist, dürfte in New York bald zum Zwang mutieren. Und nicht nur da. Auch Kanadas Regierung ist bereits interessiert.

