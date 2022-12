Klima-Luisa: Jetzt noch mehr Einfluss

Eine der einflussreichsten Sendungen in der ARD wird künftig vom Lebensgefährten der Luisa Neubauer präsentiert. Die verbissene Klimaaktivistin ist damit weit oben im GEZ-Imperium angekommen. Warum das problematisch ist, vertieft unser COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur. Die heimliche Agenda der Grünen“. Mehr hier erfahren.

Das ist schon ein starkes Stück! „Hart aber fair“, eine der einflussreichsten Polit-Sendungen im Deutschen Fernsehen, wird ab Januar von Louis Klamroth moderiert. Der Sohn des TV-Mimen Peter Lohmeyer wird Nachfolger von Frank Plasberg, der das äußerst einseitige Format mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hatte.

Nichts gelernt

Wer nach seinem Abgang auf Besserung gehofft hatte, wird jetzt enttäuscht. Der Neue ist ausgerechnet mit der linken Extremistin und Reemtsma-Erbin Neubauer liiert. Damit ist ein stramm linksgrüner Kurs der Sendereihe garantiert. Erstaunlich ist, wie ungerührt die ARD dies geschehen lässt. Nach den jüngsten Skandalen um Korruption, Gebührenverschwendung und Vetternwirtschaft hätte man annehmen können, das Erste würde künftig etwas umsichtiger agieren. Doch weit gefehlt. Geradezu sektenhaft werden Posten innerhalb der eigenen Blase hin- und hergeschoben.

„Luis Klamroth ist Vollblut-Journalist“, verteidigt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl ihren Zögling gegen alle Vorwürfe. Strobl wiederum ist Tochter von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble und Ehefrau von Thomas Strobl, schwarzgrüner Innenminister in Baden-Württemberg. Mit anderen Worten: Personelle Verfilzungen zwischen etablierter Politszene und der Journaille auch hier. Gerade erst hatte der RBB seinen Mitarbeiter Oliver Jarasch, in der Vergangenheit durch schlimme Tiraden gegen Querdenker aufgefallen, von Berlin nach Potsdam versetzt, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Er ist Ehemann der Grünen-Spitzenkandidatin zur Nachwahl in Berlin, Bettina Jarasch.

Der Journalist und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar, der sich in der Vergangenheit schon wiederholt mit dem Innenleben von ARD und ZDF beschäftigt hatte, sieht denn auch die neue Besetzung der „hart aber fair“-Sendung kritisch:

„Mit ihrer Entscheidung für Louis Klamroth beschädigt sich die ARD weiter. Das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist bereits durch den RBB-Skandal und der damit verbundenen Vetternwirtschaft schwer beschädigt. Ein strategisch wichtiges TV-Format mit dem Partner der Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer zu besetzen, wird die massive Kritik an einem angeblich tendenziösen Programm noch vergrößern.“

Natürlich geht es letztlich nicht darum, was die Moderatoren der berühmt-berüchtigten Fernseh-Talkrunden privat machen und welchen Vorlieben sie nachgehen. Das sind Privatangelegenheiten. Und Klamroth wäre wohl auch bei einer anderen Partnerwahl kein neuer Stern am Fernsehhimmel geworden. Schließlich war in der Vergangenheit von ihm kein einziges regierungskritisches Wort zu vernehmen. Für sein Wohlverhalten wird er jetzt offenbar mit dem prominenten Sendeplatz belohnt.

Wenn aber seine Partnerin zuletzt durch Straßenblockaden, Angriffe auf die kritische Infrastruktur oder dem Abdrehen von Pipelines auffiel und sich zuletzt ganz ohne Zweifel radikalisierte („Wir planen, eine Pipeline in die Luft zu jagen“), dann ist diese Verbindung hinein in die ARD eben doch ein Politikum, das tief blicken lässt.

