NEU: COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale“

Ginge es nach den grün-roten Marktschreiern, dann wäre die Geschichte der Deutschen ein einziger Skandal, ja ein unsühnbares Verbrechen. Demnach begann alles mit der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus, als unzivilisierte Germanenhorden friedliebende römische Legionen niedermetzelten und endete 1989, als wild gewordene Mitteldeutsche die Spaltung unseres Vaterlandes kurzerhand beendeten.

So einfach ist es natürlich nicht und doch muss man konstatieren, dass in den letzten 2.000 Jahren nicht nur Engel auf unserer Seite agierten. Es geschah auch so mancher mehr oder minder bedeutender Skandal. Und nicht selten spielten dabei Verschwörungen eine Rolle. Genau dies ist das Thema der inzwischen 19. Ausgabe unserer Reihe COMPACT-Geschichte mit dem Titel „Verschwörung und Skandale – Mätressen, Morde, Machteliten“, für die wieder einmal der Historiker Jan von Flocken verantwortlich zeichnet.

Von Flocken nimmt Sie in COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale“ mit auf eine Zeitreise durch 1.000 Jahre deutscher Geschichte: Werfen Sie einen Blick durchs Schlüsselloch der Kemenaten bedeutender Monarchen und ihrer Gespielinnen, schauen Sie hinter die Kulissen der Macht, entdecken Sie geheime Intrigen, Kabalen und Verschwörungen, die den Lauf der Dinge beeinflussten – vom Raub des Prinzen Heinrich (des späteren Canossagängers Heinrich IV.) durch den Kölner Erzbischof Anno im Jahr 1067 bis zu der bis heute ungeklärten Ermordung der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt 1957, die mit den Reichen und Mächtigen ins Bett ging.

Morde, Intrigen, Sex-Affären

Lesen Sie die wahren Hintergründe der Sage um den Rattenfänger von Hameln, erfahren Sie, welche heimtückische Verschwörung den römisch-deutschen König Albrecht I. 1308 das Leben kostete, und fiebern Sie mit bei der packenden Geschichte um den Justizmord an der angeblichen Hexe Agnes Bernauer 1435.

In COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale“ erläutert Jan von Flocken zudem, warum der faule Böhme Wenzel Deutschlands schlechtester König war und deswegen 1400 abgesetzt wurde, und wie die Wiedertäufer 1534 ihre Schreckensherrschaft in Münster errichteten – begleitet von hemmungsloser Vielweiberei und ausschweifenden Sex-Orgien.

Erfahren Sie die Hintergründe zur Hinrichtung des württembergischen „Hofjuden“ Joseph Süß Oppenheimer 1738, der von den Nazis in ihrem Propaganda-Spielfilm „Jud Süß“ 1940 zum zweiten Mal an den Pranger gestellt wurde. Und lesen Sie, wie die vermeintlich spanische Tänzerin Lola Montez dem Wittelsbacher Monarchen Ludwig I. 1846 den Kopf verdrehte – und revolutionäre Aufstände befeuerte.

Wie bunt trieb es die Wettiner-Mätresse Gräfin Cosel? Wie starb Bayerns Märchenkönig Ludwig II. wirklich? Was ist dran an den Gerüchten um die Homosexualität führender Offiziere um Kaiser Wilhelm II., die beim sogenannten Eulenburg-Prozess 1907 eine Rolle spielten?

Wen schmierten die betrügerischen Sklarek-Brüder zu Zeiten der Weimarer Republik? Und wieso machte der erste westdeutsche Verfassungsschutz-Chef Otto John 1954 in die DDR rüber – und warum kam er dann plötzlich wieder zurück? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet Jan von Flocken in COMPACT-Geschichte 19 „Verschwörung und Skandale“.

Unsere neue Geschichtsausgabe ist ein Kompendium deutscher Skandalgeschichten, Verschwörungen und Intrigen, Sexaffären und gefährlicher Liebschaften, heimtückischer Morde und schwerer Justizverbrechen der letzten 1.000 Jahre – eine deutsche Kriminalhistorie, die es in dieser Form auf dem deutschen Publikationsmarkt bisher nicht gab. COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale“ eröffnet Ihnen neue Perspektiven und Einblicke in unter- und abgründige Vorgänge, die in der Zeitgeschichtsschreibung sonst bestenfalls als Randnotiz abgehandelt werden. Dabei sind es genau diese verborgenen Geschehnisse, die zu großen Wendepunkten führten.

Das vollständige Inhaltsverzeichnis von COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale – Mätressen, Morde, Machteliten“ :

Die Verschwörung der Fürsten: 1062: Königsraub zu Kaiserswerth

Ein fröhlicher Locator: 1284: Der Rattenfänger von Hameln

Habsburger Kabale: 1308: Königsmord im Aargau

Der falsche Waldemar: 1348: Ein Hochstapler als Markgraf

König aller Skandale: 1400: Die Absetzung Wenzels

Tod in der Donau: 1435: Justizmord an Agnes Bernauer

Aufstieg und Fall eines Genies: 1454: Kreditaffäre um Johannes Gutenberg

Kidnapping im Hause Wettin: 1455: Altenburger Prinzenraub

Wutbürger, Kommunismus und Sex: 1534: Die Herrschaft der Wiedertäufer

Der liebestolle Landgraf: 1540: Bigamie-Skandal um Philipp von Hessen

Ein Stoß in die Brust: 1634: Wallensteins Tod

Der Starke und die Schöne: 1704: Skandal um Gräfin Cosel

Vom Günstling zum Sündenbock: 1738: Joseph Süß Oppenheimer wird hingerichtet

Pakt mit dem Korsen: 1806: Gründung des Rheinbundes

Striptease für den König: 1846: Lola Montez und Ludwig I.

Das Geheimnis des Märchenkönigs: 1886: Entmündigung und Tod Ludwigs II.

Prinzessin im Liebesrausch: 1902: Ehedrama um Luise von Sachsen

Ein Fürst in Schwulitäten: 1907: Der Eulenburg-Prozess

Der mysteriöse Tod des Großherzogs: 1918: Affäre um Fürst Adolf Friedrich VI.

Chicago an der Spree: 1929: Der Sklarek-Skandal

Suffkopp und Überläufer: 1954: Otto John setzt sich in die DDR ab

Das Mädchen Rosemarie: 1957: Der Nitribitt-Skandal

