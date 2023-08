Nazi-Alarm: Shitstorm gegen Harald Schmidt

Immer wieder stichelt TV-Talk-Altmeister Harald Schmidt gegen linke Denkverbote. Doch nun ließ er sich sogar mit Werteunion-Chef Hans-Georg Maaßen und dem konservativen Journalisten Matthias Matussek ablichten. Die neue Ausgabe des COMPACT-Magazins mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“ scheint den politisch Korrekten ein besonderer Dorn im Auge zu sein. Unsere brandaktuelle September-Ausgabe gibt’s hier.

Das Foto entstand beim Sommerfest der Zürcher Wochenzeitung Weltwoche, die von dem ebenfalls als „umstritten“ – was heute freilich ein Ehrentitel ist – geltenden Journalisten Roger Köppel herausgegeben wird, der seit 2015 für die konservative SVP im Schweizer Nationalrat sitzt. Damit hat sich Harald Schmidt diesmal also nicht nur über alle politisch korrekten Redegebote hinweggesetzt.

„Personen mit rechtem Gedankengut“

Nein, viel schlimmer, er hat sich auch über das eherne Kontaktverbot hinweggesetzt, mit dem nach dem Willen der Herrschenden jeder sozial isoliert werden soll, der irgendwie als „rechts“ gilt.

Der linke Kölner Stadt-Anzeiger schäumt:

„Dass sich Harald Schmidt mit zwei Personen zeigt, die mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht werden, trifft in den sozialen Medien auf Unverständnis. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer empören sich darüber, dass der Entertainer fröhlich mit den für ihre rechtspopulistischen Aussagen bekannten Männern feiert.“

Was für ein Sakrileg aber auch. Da erdreistet sich der große Könner der deutschen Fernseh-Unterhaltung doch glatt, mit zwei Personen zu sprechen, die insbesondere nach dem Willen des linken Medien-Establishments doch eigentlich als Aussätzige und Unberührbare zu gelten haben.

„Ist eigentlich alles egal?“

Schnappatmend ereifert sich Spiegel-Mitarbeiter Anton Rainer:

„Am 18. August deckte @derspiegel auf, dass Maaßens Chatnachrichten in einem der größten Terror-Verfahren der Bundesrepublik auftauchen. ,Wir müssen weiter kämpfenʽ, schrieb Maaßen. Keine Woche später gibt‘s ein Sommerfest-Foto mit Harald Schmidt. Ist eigentlich alles egal?“

Da ist jemand aber ganz böse, dass sich eine andere Person so gar nicht von dem Blockwartmief, den er verbreitet, beeindrucken lassen will. Wohlweislich vergisst Rainer zu erwähnen, dass es sich bei den vom Spiegel durchgestoßenen Maaßen-Chats um einen Schriftwechsel zwischen einem Mandanten und seinem Rechtsanwalt handelte. Die Veröffentlichung solcher Protokolle erinnert an die Zersetzungsmethoden der Stasi, wie Hans-Georg Maaßen zurecht feststellte. Inzwischen hat das Hessische Landeskriminalamt in dieser Angelegenheit eine Strafanzeige wegen Geheimnisverrats gestellt.

Neben Anton Rainer griff auch noch dessen Spiegel-Kollegin Ann-Katrin Müller das Foto vom Sommerfest der Weltwoche auf und postete es mit einem empörten Kommentar.

„Kenne ich gar nicht“

Harald Schmidt lässt diese schauerliche und von Dogmatikern beherrschte Welt der Polit-Inquisitoren gar nicht an sich herangekommen und liegt damit völlig richtig. Im Juni vergangenen Jahres von der Berliner Zeitung angesprochen, ob er sich mit der Sendung ZDF-Royal des notorischen Jan Böhmermann überhaupt beschäftige, antwortet Schmidt nur knapp:

„Kenne ich gar nicht. Weit unterhalb meiner Wahrnehmungsschwelle.“

Diese Form der Nicht-Würdigung dürfte Böhmermann wohl härter treffen als alles andere. Angesprochen auf die Situation des Humors während der Corona-Epidemie äußerte Schmidt darüber hinaus:

„Sie können natürlich nicht Witze über Leute auf Intensivstationen machen. Aber über das Drumherum selbstverständlich. Allerdings ist da heute der Beleidigtkeitsgrad in Deutschland sehr hoch. Da wird gar nicht mehr genau hingehört, was Sie überhaupt sagen.“

Der „deutsche David Letterman“

In der Welt musste im vergangenen Jahr sogar der Mediengeschichtler Mladen Gladić den Lesern in einem langen Artikel erklären, dass die Schmidt-Interviews ein eigenes Genre, ja eine eigene Kunstform darstellen, die höchstens noch mit Interviews mit dem österreichischen Romancier Peter Handke zu vergleichen sind und diese wären schlicht eine „Institution“.

Für Harald Schmidt sei es von zentraler Bedeutung, „dass man nicht schlau aus ihm wird“, man wisse nicht, was Satire und was gesellschaftskritisch sei. Oder sei der „deutsche David Letterman“ gar „ein Reaktionär“?

Ein Freigeist aus Schwaben

Richtig liegt Gladic aber vermutlich vor allem mit seiner Vermutung, dass der gebürtige Neu-Ulmer „radikal liberal“ und ein „Freigeist“ ist.

Immer wieder erlaubt sich Harald Schmidt dabei auch politisch unkorrekte Aussagen. So stellte er im vergangenen Jahr nach einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten mit Blick auf Elon Musk fest:

„Solche Typen bräuchten wir in Deutschland auch. Solche Cracks kommen in gar, gar keinem Fall aus den Geisteswissenschaften. Sie haben Mathe oder Physik studiert, kein Schwurbelfach, (…).“

Eines ist jedenfalls sicher: Hätte Harald Schmidt noch eine Talkshow, dann hätte die Twittergemeinde wöchentlich einen Anlass, ihre virtuellen Scheiterhaufen anzuzünden. Der antikonservativen und antideutschen Tendenz, die sonst gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorherrscht, biederte es sich nie an. So rezitierte er in seiner Late-Night-Show Passagen aus Ernst Jüngers „Stahlgewittern“, spielte mit Playmobil-Figuren eine Szene aus Jüngers Tagebuch „Strahlungen“ nach oder rezitierte Gottfried Benns Gedicht „Nur zwei Dinge“. Selbst Carl Schmitt geisterte schon durch eine Talkshow von Harald Schmidt. Der Nachkomme von sudetendeutschen und südmährischen Vorfahren unterstützte außerdem Erika Steinbach bei ihrem letztlich dann gescheiteren Plan, ein Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin zu errichten.

Suspekt war Schmidt dem medialen und politischen Mainstream deshalb schon immer. Nun hat die Pressemeute Blut geleckt, auch T-Online und der Berliner Tagesspiegel berichten mittlerweile über den „Skandal von Zürich“. Mit seinem ausgeprägten Sinn für Realsatire dürfte Harald Schmidt über diese Kampagne wohl eher lachen.

Wir reißen den Antideutschen die Maske vom Gesicht und zeigen, wer es nicht gut mit unserem Land und unserem Volk meint. Und Sie erfahren, was das alles mit der aktuellen Kampagne gegen teutonischen Kultur-Exportschlager Rammstein zu tun hat. Jede Wette, eine derart gründliche Abrechnung mit der Deutschfeindlichkeit lesen Sie sonst nirgendwo. Und darum wollen uns Edeka-Chefs und andere Gutmenschen aus den Regalen verbannen!

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 9/2023:

Feindbild Deutsche – Der 100-jährige Krieg gegen unser Volk: Die Propagandamaschine vor allem in den USA und Großbritannien läuft schon seit über hundert Jahren wie geschmiert – nach 1968 wurde sie durch den Nationalmasochismus der Deutschen verstärkt. Das Schockierende: Der Hass erstreckt sich sogar auf die Germanen.

Der Schurke ist immer der Deutsche – Hollywoods liebste Bösewichte: Der liebste Bösewicht der internationalen Filmindustrie ist der Teutone – am besten auch gespielt von einem Deutschen. Eine Auswahl an prominenten Beispielen.

Die Dunkeldeutschen – Warum sie Rammstein wirklich hassen: Der Sex-Skandal um Till Lindemann ist nur ein Vorwand, um eine Band von der Bühne verschwinden zu lassen, die der Kultur-Schickeria schon lange ein Dorn im Auge ist – auch weil sie stolze Ossis sind.

Deutsch, toxisch, männlich –Till Lindemann im Fadenkreuz:Dem Mainstream gelten Till Lindemann und Rammstein als Chauvis und politisch verdächtig. Beide Vorwürfe halten einer Überprüfung nicht stand.

COMPACT 9/2023 mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“ ist ab kommendem Samstag am Kiosk erhältlich. Sie können die Ausgabe aber auch bequem online bestellen. Oder beginnen Sie mit dieser Ausgabe gleich ihr Abo.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer September-Ausgabe:

Titelthema

Feindbild Deutsche: Der 100-jährige Krieg gegen unser Volk

Der Schurke ist immer der Deutsche: Hollywoods liebste Bösewichte

Die Dunkeldeutschen: Warum sie Rammstein wirklich hassen

Deutsch, toxisch, männlich: Till Lindemann im Fadenkreuz

Politik

Herr Södolf und sein Knecht Hubert: Aiwangers Scheinopposition

Der deutsche Selbstmord: Eine Industrienation schafft sich ab

Hitzeleugner im Schwitzkasten: Der Sommer ist das neue Corona

VVHG725 antwortet nicht: Neue Enthüllungen zu Nord Stream

Putschpläne gegen Kickl: Palastrevolte in der FPÖ

Remigration nach Plan: Festung Europa statt offener Grenzen

Dossier: Afrika wird russisch

Aufstand gegen die Neue Weltordnung: Putin und der Putsch im Niger

Die jungen Helden: Widerstand gegen den Neokolonialismus

«Heimat oder Tod! Wir werden siegen!»: Burkina Fasos Präsident im O-Ton

Mord an Lumumba: Attentat auf Afrikas Unabhängigkeit

Leben

Vorboten einer Revolution: «Sound of Freedom»: Das Kino wird rechts

Lange Haare, kurze Röcke: Vor 50 Jahren: Der Sommer des Sozialismus

Die Musik der Kanonen: Louis Ferdinand, der Krieg und die Frauen

Von Riesen und Anunnaki: Unsere Frühzeit war ganz anders

Kolumnen

BRD-Sprech _ Hitler-Deutschland

Hampels Rückblick _ Bier für Darwin

Sellners Revolution _ Organisiert euch!

COMPACT 9/2023 können Sie ab sofort hier bestellen.