Nach Migrantengewalt-Orgie: Politik will Böllerverbot

Völlig außer Rand und Band geratene Migrantenmassen haben der deutschen Hauptstadt in der Silvesternacht ein hierzulande bislang unfassbares Maß an Migrantengewalt beschert. Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute wurden systematisch in zuvor gelegte Hinterhalte gelockt und dann mit unfassbarer Brutalität angegriffen. Die Brutalität machte auch vor Verletzten in Krankenwagen nicht Halt.

„Westasiatische“ Pyrotechniker

Bei den Tätern handelte es sich ganz offensichtlich fast ausschließlich um junge Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika, die nach dem Willen der Berliner Polizei aber künftig als „Westasiaten“ bezeichnet werden sollen (COMPACT Online berichtete hier).

Wie leider nicht anders zu erwarten war, ergehen sich viele Politiker nun in einer kopflosen Flucht nach vorn, um gar nicht erst über die wahren Ursachen der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt sprechen zu müssen. So macht Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit der Forderung nach einem bundesweiten Böllerverbot auf sich aufmerksam.

Die „Freiheit“ war schuld

Dreisterweise griff Lederer in einem heute mit dem RBB-Inforadio geführten Interview gleich die FDP an, da diese „die Freiheit der Menschen in den Vordergrund schieben“ und so das von Lederer gewünschte Böllerverbot verhindern werde.

Ausgerechnet ein Vertreter derjenigen Partei, die maßgeblich daran beteiligt war, Berlin zu einem dysfunktionalen und von Bandenkriminalität beherrschten Ort verkommen zu lassen, fährt hier auch noch eine grundsätzliche Attacke gegen den Freiheitsbegriff. Dabei dürfte es auch Lederer nicht entgangen sein, dass im Allgäu, in Vorpommern, im Cloppenburger Land oder im Erzgebirge die Silvesternacht weitgehend friedlich blieb, obwohl es dort – wie in Berlin – ebenfalls kein Böllerverbot gab. Es scheint also noch Menschen in Deutschland zu geben, die mit „Freiheit“ umgehen können. Jetzt schon ist aber das Bestreben gerade vieler linker Politiker spürbar, eine Debatte über die Ursachen der Berliner Migrantengewalt um jeden Preis zu verhindern.

