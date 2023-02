Nach dem Inferno: Erste Kritik an Churchill

Vor 78 Jahren endete mit dem Tagesangriff vom 15. Februar 1945 vorerst das Bombeninferno über Dresden. Dieses wurde dann auch Thema im britischen Unterhaus – dennoch wurde Dresden nochmals im April 1945 (!) angegriffen. Wir erinnern an die Dresdner Bombenopfer – und treten für die Wahrheit ein. Eine wahrheitsgetreue Darstellung finden Sie in unserer Sonderausgabe „Dresden 1945. Die Toten, die Täter und die Verharmloser“, die Sie hier bestellen können.



Am 18. Februar hatte der Washington Evening Star berichtet, die alliierten Luftmarschälle hätten die Entscheidung über die Terrorbombardierung getroffen und führten sie nun bewusst auf mit Flüchtlingen gefüllte Städte aus. Die Reaktionen der Auslandspresse, die ihre Informationen über die Zerstörung Dresdens von ihren Berliner Korrespondenten und aus deutschen Quellen bezog, löste am 6. März 1945 die erste ausführliche Debatte im englischen Parlament aus.

„Fleck auf dem Wappenschild“

Als der Abgeordnete Richard Stokes im Unterhaus seine Rede begann, verließ der Luftfahrtminister Sir Archibald Sinclair den Sitzungssaal. Der Minister hatte in vorangegangenen Anfragen wiederholt die Treffsicherheit der RAF bestätigt, und Stokes führte nun seine Zweifel an seinen Angaben aus. Er zitierte aus dem Manchester Guardian, Zehntausende von Dresdnern seien unter den Ruinen der Stadt begraben, und die Versuche, die Toten zu identifizieren, seien hoffnungslos.

Das englische Volk sei das einzige, das nicht erfahren dürfe, was in seinem Namen geschehe. Die Russen könnten Städte einnehmen, ohne sie vorher in Trümmer zu legen. Er fragte:

„Was werden wir vorfinden, wenn alle Städte in Trümmer gelegt sind und Krankheiten grassieren? Würde es nicht nahezu unmöglich sein, die Ausbreitung von Krankheiten, Elend und Armut zu verhindern oder einzudämmen? Ich frage mich ernstlich, ob man sich in diesem Stadium darüber klar ist. Als ich den Minister vom ,Crescendo der Zerstörungʽ sprechen hörte, dachte ich: ,Was für ein großartiger Ausdruck für einen Kabinettsminister Großbritanniens in diesem Stadium des Krieges.ʽ Die Luftangriffe würden für alle Zeiten einen ,Fleck auf unserem Wappenschildʽ hinterlassen.“

Der Luftfahrt-Staatssekretär antwortete für Sinclair:

„Wir verschwenden unsere Bomben nicht auf reine Terrormaßnahmen. Es gereicht dem ehrenwerten Kollegen nicht zur Ehre, in dieses Haus zu kommen und zu unterstellen, dass es eine Menge von Luftmarschällen oder Piloten oder sonst wen gäbe, die in einem Raum sitzen und sich den Kopf zerbrechen, wie viele deutsche Frauen und Kinder sie töten könnten.“

Churchill: „Ich beabsichtige, die Geschichte zu schreiben“

Die öffentliche Wirkung der Unterhausdebatte und die Berichte der Auslandspresse beeindruckten Churchill. Am 28. März sandte er ein Memorandum an die Stabschefs, in dem er sie aufforderte, die weiteren Einsätze des Bomber Command daraufhin zu prüfen, ob deutsche Städte bombardiert werden sollten, nur um den Terror zu verstärken – „wenn auch unter anderen Vorwänden“.

Das wirkte wie ein Versuch des Premiers, vor der Geschichte seinen Stabschefs und dem Bomber Command die Verantwortung für die Luftangriffe auf Dresden aufzubürden. Die Stabschefs sahen den Schwarzen Peter bei sich und wiesen das Memorandum in dieser Form zurück.

Nach seiner Wahlniederlage 1945 sagte Churchill:

„Was mich betrifft, so glaube ich, alle Beteiligten werden schließlich einsehen, die Vergangenheit der Geschichte zu überlassen, besonders da ich beabsichtige, diese Geschichte zu schreiben.“

„Die deutsche Moral brechen“

Dagegen gab die USAAF nun ihre Zurückhaltung auf. Zwischen Februar und April 1945 flog sie noch 38 Angriffe auf deutsche Städte. Insgesamt waren über 5.800 Maschinen vom Typ „Flying Fortress“ (Fliegende Festung) eingesetzt, die etwa 20.000 Tonnen Bomben abwarfen.

Die Nachrichtenagentur AP brachte am 17. Februar 1945 eine Zusammenfassung der Intentionen amerikanischer Bombardierungspolitik:

„Alliierte Luftchefs haben die seit Langem erwartete Entscheidung getroffen, bewusste Terrorangriffe auf deutsche Bevölkerungszentren durchzuführen, um mit diesem unbarmherzigen Vorgehen das Schicksal Hitlers zu beschleunigen. Luftangriffe, wie sie kürzlich von schweren Bombern der alliierten Luftstreitkräfte auf Wohnviertel von Berlin, Dresden, Chemnitz und Cottbus geflogen wurden, stehen den Deutschen auch in Zukunft bevor. Ziel ist es, weitere Verwirrung im Straßen- und Schienenverkehr der Nazis zu stiften und die deutsche Moral zu brechen.“

Der Weg in das Vergessen

Die Folgen des Dresden-Raids schienen im Hinblick auf das nahe Kriegsende und der nun justiziabel zu machenden Kriegsschuldanklagen ein heikles Thema zu sein. Ein Mittelsmann überließ dem Verfasser dazu eine gewichtige Mitteilung des ehemaligen Botschafters der Sowjetunion in Bonn, Valentin Falin.

Demnach sei auf Churchills Anordnung die britische Seite an die sowjetische mit dem Wunsch herangetreten, sie möge alle Unterlagen über die Dresdner Bombenopfer, die in ihre Hände fielen, den Briten im Original aushändigen. Dafür würden die Russen aus dem englischen Beutebestand deutscher moderner Waffenentwicklung Kompensationen erhalten.

Auch über die Größenordnung der Opferzahlen, die man der Öffentlichkeit anbieten werde, wurde Einvernehmen angestrebt. Falin, langjähriger Diplomat in der Deutschlandabteilung des sowjetischen Auswärtigen Dienstes, arbeitete 1950/51 in der sowjetischen Kontrollkommission für Deutschland, die seit der Gründung der DDR 1949 die Militäradministration ersetzte. Damals hat er die Dokumente des Kontrollrates, speziell die Erlasse über die Koordination der Zonenbehörden gelesen. Einiges hatte er schon in seinem letzten Studiensemester in der Dienstbibliothek des Außenministeriums und später, Ende 1951, bei seinen Untersuchungen im Informationskomitee „in Händen gehabt“.

Das Informationskomitee ging aus der Aufklärungszentrale hervor, die aus dem Hauptaufklärungsdienst des Generalstabes und der ersten Hauptverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit entstanden war und anfänglich noch von Außenminister Wjatscheslaw Molotow geleitet wurde.

Sollte Falins Angabe zutreffen, könnte das den auffallenden Mangel an deutschen Unterlagen über die Angriffsfolgen auf Dresden erklären. Spezialeinheiten der Roten Armee sperrten die Bediensteten der deutschen Ämter wochenlang von ihren Diensträumen aus und entwendeten, zerstörten oder vernichteten Akten, Unterlagen und anderes Archivgut. Es bestand ein nachhaltiges Widerstreben der deutschen und sowjetischen Nachkriegsadministration, die Aussagen der damals leicht zu erreichenden amtlichen Zeitzeugen zur Dresdner Katastrophe zu dokumentieren oder zugänglich zu machen.

