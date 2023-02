Multikulti-Chaos: Erst die Städte, jetzt die Dörfer

Jetzt reicht es auch Landräten in Brandenburg. Sie fordern: Abschiebungen! Die umfassendste Analyse zum Multikulti-Chaos dieser Tage liefert die aktuelle Ausgabe des COMPACT-Magazins zum Thema „Berlin ist überall“. Hier mehr erfahren.

Brandenburgs Landkreischefs platzt der Kragen. Paul-Peter Humpert, Sprecher der 14 Kreise, nennt die Sachverhalte beim Namen: Gegenwärtig sind 4.549 abgelehnte Asylbewerber in Brandenburg als „vollziehbar ausreisepflichtig“ erfasst. Abgeschoben wurden im Jahre 2022 aber nur 172 Personen. „Wir müssen viel konsequenter abschieben“, fordert Humpert, der Mitglied der SPD ist. Es müsse dann natürlich auch dafür gesorgt werden, „dass man die Leute bei der Abschiebung auch wirklich antrifft“.

Humpert stellte klipp und klar fest:

„Wir haben keine Möglichkeit, noch mehr Leute unterzubringen.“

Andreas Burdag, ebenfalls SPD und Teamleiter beim Fachdienst Soziales und Wohnen in Potsdam-Mittelmark, springt Humpert argumentativ zur Seite und blickt mit größter Sorge auf weitere Flüchtlingsströme: „800.000 werden dieses Jahr in Deutschland erwartet. Die Zahl hat uns erschüttert. 27.000 sollen nach Brandenburg, 2.205 in unseren Kreis.“

Auch Bürger laufen Sturm

Gleichzeitig verzweifeln immer mehr Bürger. Die Gemeinde Upahl in Mecklenburg-Vorpommern steht exemplarisch dafür, was alles falsch läuft in der Asyl- und Migrationspolitik. Das 500-Seelen-Dorf soll 400 zumeist junge Männer aus Syrien und Afghanistan aufnehmen. Mindestens. Das wurde über die Köpfe der Einheimischen hinweg entschieden.

Jetzt laufen die Bürger Sturm gegen die Entscheidung. Hunderte protestieren. Und sie lernen bei dieser Gelegenheit die Brutalität deutscher Medien kennen, die Erzürnte sogleich ohne Wenn und Aber zu Nazis stempeln.

In der Februar-Ausgabe des COMPACT-Magazins wird nicht um den heißen Brei herumgeredet:

„Rot-Rot-Grün erweist sich als Totengräber unserer Hauptstadt, die Ampel als Garausmacher unseres Landes. Die Kriminalitätsorgie, die sich in den ersten Stunden dieses Jahres vor aller Welt präsentierte, ist die Visitenkarte eines kaputten Landes. Die Medien waren zu einer Berichterstattung nur deswegen gezwungen, weil ab Mitternacht immer mehr Handy-Videos die sozialen Netzwerke fluteten und kein Verschweigen der Untaten mehr möglich war.“

Kommt jetzt die Angst?

Während GEZ-Medien die Menschen in Upahl als Rechtsextreme verunglimpfen, sorgen sich die dortigen Frauen und Männer um ihre Sicherheit. Wird das normale Leben noch möglich sein? Kommt mit den fremden Männern die Angst ins beschauliche Dorf? Was wird aus den Kindern?

Leif-Erik Holm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion:

„Weil die Bundesregierung nichts unternimmt, um die Masseneinwanderung zu stoppen, laufen die Unterkünfte in den Kommunen voll. Das führt dann dazu, dass in einem 500-Einwohnerdorf wie Upahl in Mecklenburg-Vorpommern 400 Migranten untergebracht werden sollen. Das geht so nicht und führt ins Chaos.“

Innenministerin Faeser möge doch nach Upahl kommen und sich im Gespräch mit den Bürgern selbst ein Bild von der dramatischen Situation zu machen. Holm: „Es mag leicht sein, vom Ministerschreibtisch aus per Federstrich Migranten zu verteilen. Die Konsequenzen aber tragen die Bürger vor Ort.“

Seine Forderung hört man auch vor Ort in Upahl immer wieder: „Deswegen muss der Bund nun handeln, und zwar zuallererst an der Grenze. Wer abgelehnt wird, muss das Land verlassen, und zwar zeitnah.“

Den Betroffen eine Stimme geben! Wo GEZ-Medien versagen, setzt das COMPACT-Magazin an. Sichern Sie sich die brisante Februar-Ausgabe „Berlin ist überall“ zum Thema Multikulti-Chaos in Deutschland. Jetzt bestellen.