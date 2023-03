Münsteraner Messer-Mord: Polizei zensiert Tat-Video

Kaum zu glauben, aber wahr: Nach der Bluttat auf der Frühjahrskirmes in Münster sitzt die Polizei immer noch auf guten Videoaufnahmen des Täters, die bislang aber nicht zur Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden. Wohin soll die Massenzuwanderung noch führen? COMPACT-Magazin „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ nennt die Fakten. Hier mehr erfahren.



Ein „Mann“, der sich wohl noch in einem jugendlichen Alter befindet, erstach am vergangenen Samstag Abend in Münster mitten auf der Frühlingskirmes Send einen Kirmesbesucher und floh dann mit seinem „südländisch“ aussehenden Begleiter. Die irrwitzige Politik der offenen Grenzen hat also offensichtlich ein weiteres Todesopfer gefordert.

„Wir haben Videoaufnahmen“

Das Mordopfer war der Familienvater und Dachdecker Mark D., es scheint vor dem Mord nicht auch nur den kleinsten Streit gegeben zu haben. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Das müsste wohl nicht so sein, denn es liegen wohl gute Videoaufnahmen des Täters vor, die von der Polizei aber weiterhin sekretiert werden.

So erklärte der Leiter der Münsteraner Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis, gegenüber der Bild-Zeitung:

„Wir haben unmittelbar nach der Tat Videoaufnahmen sichern können, die den Tatverdächtigen mit seinem Begleiter sowie die Tathandlung zeigen. Die Aufnahmen sind dazu geeignet, öffentlich nach dem Tatverdächtigen und seinem Begleiter zu suchen.“

Anstatt dieses hochwichtige Fahndungsmittel zu veröffentlichen, wartet die Polizei Münster also erst einmal in aller Seelenruhe ab, ob der Mörder und sein Kumpel sich nicht freiwillig mnelden. Es ist wirklich nicht zu fassen! Wenigsten einen aussagekräftigen Screenshot aus dem Videomaterial hätte man schon längst veröffentlichen MÜSSEN.

Aus Schwarz wurde Grün

Aber dann wäre ja vermutlich auch schon jeder Restzweifel daran beseitigt worden, dass es sich auch bei dieser Messer-Fachkraft um einen Kulturbereicherer aus dem Morgenland handelt. Man darf sicherlich zumindest darüber spekulieren, ob das höchst erklärungsbedürftige Verhalten der örtlichen Polizei auch damit zusammenhängt, dass auch die einstige CDU-Hochburg Münster im einstmals tiefschwarzen Westfalen mittlerweile zu den Städten gehört, in denen die Grünen die politische Hegemonie ausüben.

Bei der Landtagswahl im Mai letzten Jahres kam die Multikulti-, Migrations- und Klimapartei hier auf 32,5 Prozent der Stimmen vor der CDU, die 30,4 Prozent der Stimmen erhielt. Die AfD erhielt nur 2,2 Prozent der Stimmen. Kein Wunder also, dass in Münster die Videoaufnahmen von der Mordtat, die wohl auch Rückschlüsse auf die Herkunft des Täters zulassen würden, wie ein Staatsgeheimnis behandelt werden.

