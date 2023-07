Morgen 16 Uhr: Das Weidel-Interview bei COMPACT-TV

Sie ist Deutschlands angesagteste Politikerin: Alice Weidel sprach mit COMPACT-TV über den Sommer der AfD und wie es jetzt weitergeht. Das Interview können Sie morgen auf unserem Youtube-Kanal als Live-Premiere sehen.

Die AfD ist laut Umfragen die derzeit stärkste Partei in Deutschland – zumindest dann, wenn man CDU und CSU getrennt betrachtet. Die Medien und die etablierte Politik halten dennoch unvermindert an ihrer Hasskampagne gegen die AfD fest. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel steht dennoch fest wie ein Fels in der Brandung.

„Spannendste deutsche Politikerin“

Ganz sicher ist sie eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten in der deutschen Politik. Alex Baur stellte in der Schweizer Weltwoche unlängst dazu fest:

„Journalistisch betrachtet, gibt es keine spannendere Politikerin in Deutschland. (…) Alice Weidel ist gleichsam die Inkarnation der Widersprüche und Brüche, welche die Bundesrepublik in ihrem Innersten erschüttern.“

Mit ihrer deutlichen Ansprache der wichtigsten und gleichzeitig mit einem Tabu belegten Themen der deutschen Politik ist sie zu einer Hoffnungsträgerin für Millionen von Menschen geworden. Sie ist gleichzitig eine starke Befürworterin wirtschaftlicher Reformen und einer konservativen Agenda wie auch eines gerechteren Sozialstaats.

Hoffnungsträgerin für Millionen

Die promovierte Volkswirtin hat außerdem lange in China gearbeitet und weiß genau um die Probleme und Handlungsoptionen in einer globalisierten Welt. Als Rednerin ist Weidel bekannt für ihre deutliche Sprache und ihre Fähigkeit, klare Standpunkte zu vertreten. Sie scheut sich nicht davor, kontroverse Themen anzusprechen und unpopuläre Meinungen auszusprechen. Diese Entschlossenheit hat die AfD zur derzeit stärksten politischen Kraft in Deutschland werden zu lassen.

Seit Jahren fordert Alice Weidel als AfD-Parteiviorsitzende wie auch als Fraktionsvorsitzende die Notwendigkeit einer entschlossenen Umkehr in der Migrationspolitik kombiniert mit einer sicheren Grenzkontrolle. Tattäglich erweist sich aufs Neue die Wichtigkeit dieser Forderung.

Spannende Fragen

Wie geht es weiter mit der auf einem beispiellosen Erfolgskurs befindlichen AfD? Ist die Zeit reif für eine Kanzlerkandidatur der patriotischen Partei? Diese und andere Fragen werden in dem Interview mit Alice Weidel behandelt, das morgen um 16 Uhr bei COMPACT-TV ausgestrahlt wird.

Hier geht es zur Live-Premiere des großen COMPACT-Interviews. Sie können sich die Glocke einrichten, um die Uhrzeit nicht zu verpassen.

