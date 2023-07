Die keltischen Wurzeln des Gralsmythos

Wer nach den Ursprüngen des Gralsmythos sucht, muss bis in das Britannien des 5. Jahrhunderts zurückgehen. In der druckfrischen Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema «Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich» lesen Sie, wie historische Fakten zur Ur- und Frühgeschichte und zu späteren Epochen verbogen oder verschwiegen werden – und wie es wirklich war. Hier mehr erfahren.



Die Insel befindet sich damals in einer Zeit der Wirren. Die römische Herrschaft über das Eiland verfällt mit rasender Schnelligkeit. Die Sachsen, einst von den Römern als Söldner und Sklaven nach Britannien geholt, erlangen zunehmend die Oberherrschaft. Doch dann soll der Legende nach der sagenhafte König Artus das Land geeint und die keltische Ehre verteidigt haben. Er erobert den Thron, indem er das Schwert Excalibur aus einem Stein zieht, was nur dem vom Schicksal vorbestimmten Herrscher gelingen kann.

Eine Pfingstnacht auf Camelot

Er hält Hof in der mythischen Residenzstadt Camelot, die entweder in Wales oder in Cornwall gelegen haben soll, und ruft die Ritter der Tafelrunde zusammen. Als diese 454 Jahre nach der Passion Christi das Pfingstfest feiern, erscheint ihnen im Thronsaal plötzlich der Heilige Gral. Er ist mit golddurchwirktem Damat besetzt, so dass keiner ihn sehen kann.

Der Raum füllt sich mit lieblichen Düften und jeder Anwesende erhält wie von Zauberhand seine Lieblingsgetränke und -speisen. Die Edelleute schwören sich, das wundersame Objekt zu suchen und nach Camelot zu bringen. Bis heute ist es übrigens nicht gelungen, ein eindeutiges historisches Vorbild für Artus zu identifizieren.

Wer war König Artus?

Einige Historiker glauben, dass es sich um den britischen Feldherrn Enniaun Girt handelte, der angeblich den Sachsenfürst Hengest besiegte. Man bezeichnete ihn als den Bären, also Art-Ursus, zusammengesetzt aus der jeweiligen keltischen und lateinischen Bezeichnung für dieses Tier. Die früheste Quelle zu dieser sagenhaften Persönlichkeit ist die etwa um 830 herum entstandene „Historia Brittonum“ (zu deutsch: „Geschichte der Briten“) des walisischen Mönches Nennius. Zwischen 1179 und 1191 verfasst Chrétien de Troyes dann einen ersten Gralsroman.

Seine Quelle für die darin geschilderten Ereignisse soll ein heute verschollenes Buch aus der Bibliothek des Grafen von Flandern gewesen sein. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Tor Perceval, der auf seinen Reisen dem leidenden Gralskönig begegnet, den er mit einer Frage erlösen muss. In der Erzählung des französischen Dichters nimmt die Suche nach dem Gegenstand den Charakter eines Prozesses der Selbstfindung des Helden an. Eine äußerst folgenreiche Erweiterung dieser Geschichte nimmt um das Jahr 1200 der anglonormannische Autor Robert de Boron vor.

Der Gral als Abendmahlskelch

Er bestimmt den Gral als den Kelch, aus dem Christus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern trank. Dieses Gefäß oder diesen Becher soll Josef von Arimathäa, ein jüdischer Richter und Jünger Jesu, dazu verwendet haben, um das Blut seines hingerichteten Herrn aufzufangen, nachdem der römische Hauptmann Longinus diesem einen Speer in die Seite gestoßen hatte. Dieser Gefolgsmann des Gekreuzigten soll die unendlich wertvolle Reliquie dann von Golgota bis nach Britannien gebracht und dort dem von ihm gegründeten Kloster in Glastonbury gespendet haben.

Entscheidende weitere Hinweise zu diesem Thema liefert der deutsche Minnesänger Wolfram von Eschenbach, der seinen „Parzival“ 1210 abschließt. Nach ihm ist das begehrte Objekt ein Edelstein, der seinen Träger nährt und ihn verjüngt. Das Buch des fränkischen Dichters entfaltet eine jahrhundertelange Wirkungsgeschichte und liefert noch im späten 19. Jahrhundert dem Komponisten Richard Wagner den Stoff für mehrere Opern.

Das Geheimnis von Munsalvaesche

Außerdem ist der Text eine Fundgrube: Nicht nur der Name des siechen und erlösungsbedürftigen Monarchen – Anfortas –, sondern auch die Bezeichnung der Gralsburg – Munsalvaesche – werden verraten. Gut 800 Jahre nach Erscheinen des Romans übersetzt der junge deutsche Mythenforscher Otto Rahn dieses Wort mit „Montsalvasch“ (zu deutsch: „Heilsberg“) ins Okzitanische und identifiziert das gesuchte Bauwerk mit der Festung Montségur.

