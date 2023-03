Migranten-Gewalt: Alarmstufe Rot!

Migranten rasten aus und zetteln Krawalle und Tumulte im ganzen Bundesgebiet an. Unsere COMPACT-Ausgabe „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ legt den Finger in die Wunde und veröffentlicht, was andere Medien bewusst verschweigen. Hier mehr erfahren.

Ruhig sind sie dieser Tage, die Politiker, denen wir dieses Chaos verdanken. In Hamburg, in Bremen, in Essen, in Bochum und anderswo randalieren Horden junger Migranten. Zuletzt wurden reihenweise Kinosäle verwüstet. Dabei versuchen die nahezu ausschließlich männlichen Täter, sich gegenseitig zu über- bzw. zu unterbieten, um anschließend im Internet mit ihren Untaten zu prahlen.

Lückenpresse

Medien unterlassen es einmal mehr, ihren Lesern und Nutzern die Wahrheit zu vermitteln und verschweigen Angaben zur Herkunft der Banden kurzerhand. Beispiel Focus:

„Mehrere Besucher haben am Samstagabend in Essen und in Bremen in einem Kino randaliert und den Abbruch der Filmvorstellung provoziert. In Essen kam es während der Vorstellung in einem großen Kinokomplex zu ‚randalierendem Verhalten‘ einiger Zuschauer unter den rund 440 Besuchern, wie die Polizei mitteilte. So seien Snacks durch den Saal geworfen worden, einige der Provokateure seien auf die Sitze geklettert.“

Reihenweise mussten zuletzt Filmvorführungen abgebrochen werden. Teilweise kamen auch Messer und Reizgas zum Einsatz. Die Randalierer haben fast ausnahmslos Migrationshintergrund und sind vielfach unter 18 Jahre alt.

Polizei überfordert, Kinobetreiber verzweifelt

Es handelt sich um durchaus typische Verhaltensweisen entwurzelter Heranwachsender, quasi Produkte einer desaströs gescheiterten Integrationspolitik. Sie sind stolz auf ihre ursprüngliche Herkunft und haben vor, den Deutschen zu demonstrieren, wer in den Städten das Sagen hat. Eine von der Politik im Stich gelassene Polizei ist voll und ganz überfordert. Kinobetreiber behelfen sich verzweifelt mit Sicherheitsfirmen und verschärften Einlasskontrollen.

In der Februar-Ausgabe des COMPACT-Magazins wird nicht um den heißen Brei herum geschwurbelt, sondern hier findet sich Klartext: „Kriminelle Migrantenhorden auf deutschem Boden: Soll das so weitergehen? Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte als Massensport für Mohammed und Mustafa?" Und:

„In Berlin ist die Regierende Bürgermeisterin, Fake-Doktor Franziska Giffey, vollständig blamiert, will aber trotzdem weitermachen. In Baden-Württemberg lässt sich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann von einer Migranten-‚Partyszene‘ auf der Nase herumtanzen, in Hamburg schaut SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher ungerührt zu, wie Ausländer selbst frühere Vorzeigeviertel wie den Jungfernstieg in Beschlag nehmen und für Angsträume sorgen. Von Flensburg bis Friedrichshafen herrschen Frust und Zorn über ein Politversagen, das seinesgleichen sucht. Alarmstufe Rot!“

In Hamburg eskalierte jetzt eine Zusammenrottung Hunderter Migranten vor einschlägigen Bekleidungsgeschäften. Die Auseinandersetzungen mit der Polizei verliefen heftig und erinnerten an die Silvesterkrawalle. Erneut flogen Böller und Flaschen auf Beamte, teilweise posierten die Randalierer auf Polizeieinsatzwagen.

