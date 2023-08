Maximilian Krah: Der Mann, vor dem die USA zittern

Der Spitzenkandidat der AfD für die EU-Wahlen ist in kürzester Zeit zum neuen Hassobjekt für die Systemmedien aufgestiegen – weil er ihrer hündischen Ergebenheit gegenüber den USA widerspricht. Sein neues Buch „Politik von rechts“ dürften die wenigsten der gekauften Journalisten gelesen haben – denn dann würden Sie noch mehr zittern. Der Mann hat nämlich Qualitäten – hier mehr zum Buch.

„Bild“, der treue Dackel des US-Imperialismus, hat die Fährte gewittert und fängt jetzt laut an zu kläffen. Die erhoffte Beute aller amerikanistischen Wadenbeißer: Der am letzten Wochenende von der AfD gekürte Spitzenkandidat zur EU-Wahl im Juni 2024, Maximilian Krah. Die Springerzeitung nennt ihn gleich in der Überschrift „tickende Zeitbombe“, später wird er als „Schmidtchen Schleicher“ der AfD angepinkelt, sein Charme pendle „irgendwo zwischen Teppichhändler und Dresden-Dandy“. „Bild“ höhnt über die drei Ehen des Politikers – und verschweigt, dass er Witwer geworden ist.

Das ist das Niveau der Lügenpresse. Immer frei nach dem Motto: Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht? Aufschlussreich: Die Medienmeute, die so gerne jeden als Nazi verbellt, der nur einen ungegenderten Satz sprechen kann, hat keinen Zitatfetzen gefunden, um Krah die Schelle „rectsextrem“ umzuhängen. Wo der Journaille jedes politische Argument (besser: Scheinargument) fehlt, bleibt nur noch das Werfen mit Dreck.

Gegen Multikulti, für Multipolar

Woher kommt die herzliche Abneigung? Wer Krahs Buch liest, weiß mehr. Der Mann hat in London und Washington studiert, weiß über Wirtschaft und Business Bescheid und kommt im Nadelstreif so gut rüber wie im Poloshirt. Weil er die Agelsachsen kennt, weiß er, dass deren Hegemonie gebrochen werden muss. Die Welt braucht Multipolarität! Zitatenlese:

„Jeder weiß, dass ich russophil bin. Jeder weiß, dass ich gegen jede Sanktion stimme in Brüssel. Jeder weiß, dass ich Russland für einen geeigneten Partner halte – aber auf Augenhöhe.“

„Aus der heutigen EU kommt nur Schlechtes: Das Verbrennerverbot, der Zwang zur Wärmepumpe, die Zensur des Internets, die Sanktionspolitik gegen die ganze Welt, die Unterstützung des Kriegs in der Ukraine, der ganze Gender-Wahnsinn, Klima. Das ist Brüssel. Unser Programm ist das genaue Gegenteil. Unser Programm ist Wohlstand, Familie, Volk und Frieden.“

Krah tritt für Kooperation mit Russland und China, für vernünftige Beziehungen mit der arabischen Welt und dem Iran ein. Das machte ihn zum Hassobjet der transatlantischen Rechten, etwa von seinem ehemaligen Straßburger Fraktionskollegen Nicolaus Fest, der ihn aus der Fraktion mobbte (und bei der Kandidatenkür für die nächsten EU-Wahlen gar nicht mehr antrat). Fest kommt übrigens auch von Springer. Einmal Amerikanist, immer Amerikanist…

Schmäh vom US-Flügel in der Rechten

Eine regelrechte Kampagne gegen Krah startete der russophobe US-Rechte Matthew Tyrmand im Frühjahr 2023. Im reichweitenstarken Veritas-Portal und in weiteren englischen Veröffentlichungen, aber auch in „Tichys Einblick“ suggerierte er, Krah sei, wie die griechische EU-Abgeordnete Eva Kaili, von Qatar bestochen worden – nur weil dieser während der WM die verlogene Menschenrechtskampagne gegen den Wüstenstaat hinterfragt hatte. In einem weiteren Artikel bezeichnete er den Sachsen als den „KP-China-Mann der AfD in Brüssel“. Obwohl Tyrmand wegen seiner Verrätereien in diesem Frühjahr an Einfluss in der US-Rechten verlor – so hat Steve Bannon mit ihm gebrochen –, betreibt er in Europa seine Schmutzkampagne weiter, etwa über das in Ungarn ansässige Magazin $ European Conservative$, das ebenfalls gegen Krah hetzt und sein Motiv auch gar nicht verbirgt: Der Politiker sei „der Champion des Anti-Atlantizismus und befürworte engere Verbindungen mit Russland, China und sogar antiwestlichen Nationen wie dem Iran“.

Doch an Krah prallt der ganze Schmäh ab – und an der Basis seiner Partei wissen die Leute, dass gerade die Angriffe der US-Freunde gegen ihn ein Ausweis seiner stabilen patriotischen Gesinnung sind. Mit seinem Buch „Politik von rechts" hat er bewiesen, dass sich Nationalstolz und Freundschaft mit anderen Völkern sehr wohl verbinden lassen. Wenn Krah in Europa Einfluss gewinnt, müssen die US-Eliten und ihre EU-Vasallen zittern!