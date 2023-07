Maximilian Krah: Das denkt der Europa-Chef der AfD

Maximilian Krah ist heute auf dem Magdeburger Parteitag zum AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt worden. Doch was denkt der Politiker der patriotischen Partei? Wer wissen will, in welche Richtung die AfD marschiert, kommt an „Politik von rechts“ – so der Titel des neuen Buches von Krah – nicht vorbei. Hier bestellen.



Zitate von Maximilian Krah aus dem COMPACT-TV-Livestream zum Europawahl-Parteitag der AfD in Magdeburg:

„Jeder weiß, dass ich russophil bin. Jeder weiß, dass ich gegen jede Sanktion stimme in Brüssel. Jeder weiß, dass ich Russland für einen geeigneten Partner halte – aber auf Augenhöhe.“

„Aus der heutigen EU kommt nur Schlechtes: Das Verbrennerverbot, der Zwang zur Wärmepumpe, die Zensur des Internets, die Sanktionspolitik gegen die ganze Welt, die Unterstützung des Kriegs in der Ukraine, der ganze Gender-Wahnsinn, Klima. Das ist Brüssel. Unser Programm ist das genaue Gegenteil. Unser Programm ist Wohlstand, Familie, Volk und Frieden.“

„Wir werden disruptive und wir werden evolutionäre Lösungen haben. Die Generaldirektion für das Zollwesen und den Außenhandel, die wird man wahrscheinlich nicht sprengen, und da wird man halt sagen, die Verträge bleiben bestehen und die Institutionen werden auch bestehen bleiben. Aber jetzt ein Kommissariat für Genderfragen oder für den Klimaschutz, das wird man auflösen müssen.“

Zitate von Maximilian Krah aus seinem neuen Buch „Politik von rechts – ein Manifest“:

„In den sich verschärfenden Verteilungskämpfen hat der Einzelne nur eine Chance als Teil einer Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist nur stabil, wenn sie auf innerer Gemeinsamkeit aufbaut. Gemeinsamkeit im Denken, Fühlen, Wissen, in der Verortung und Verwurzelung.“

„Die woke Gegenwartslinke mag zwar ideologisch auch an die Veränderbarkeit von allem und allen glauben und damit an sich dem Machbarkeitsideal des Ingenieurs nahekommen; indes, in der Praxis beweist sie eine schier unendliche Technik- und Forschungsfeindlichkeit. Kaum eine Technologie, die sie nicht skeptisch sieht, deren Risiken sie nicht betont und für die sie Verbote plant.“

„Politisch Rechte und marxistisch gebliebene Linke sehen sich dieser radikalisierten liberalen Mitte plötzlich gemeinsam gegenüber – wie man in Deutschland an Sahra Wagenknecht erkennen kann. Konservative, die nicht über die im Kalten Krieg verinnerlichten Denkschablonen hinauskommen, wollen das aber nicht erkennen.“

