Luisa Neubauers Doppelmoral

In einem Podcast hat Klimafanatikerin Luisa Neubauer ihre Vielfliegerei verteidigt. Dabei legt sie eine Dreistigkeit an den Tag, die schon ihre Familie ausgezeichnet hatte. Das COMPACT-Heft Geschichtslügen gegen Deutschland bringt dazu alle Fakten. Hier mehr erfahren.

GEZ-Komiker Kurt Krömer hatte Luisa Neubauer in einem Gespräch mit ihren zahlreichen Flügen konfrontiert und hinterfragt, wie sie dies mit ihrem klimapolitischen Ansatz denn wohl vereinen könne. Luisa Neubauer fiel in diesem Zusammenhang nicht viel ein. Ihre Antwort:

Die Aussage passt allerdings zur Geschichte ihrer Familie. Was nämlich Staatsmedien kaum aufgreifen, ist die Tatsache, dass sie Spross der Reemtsma-Dynastie ist. Ihre Familie hatte während der Zeit des Dritten Reiches das Zigarettengeschäft dominiert. Ihr Urgroßvater Alwin Reemtsma war Standartenführer der Waffen-SS.

Jan Philipp Reemtsma, schräger Verwandter Luisa Neubauers, betätigte sich über Jahren als linker Mäzen und gründete 1984 gemeinsam mit dem Trotzkisten Ernest Mandel das Hamburger Institut für Sozialforschung. Der größte und öffentlichkeitswirksamste Coup des Instituts war die denunziatorische und zutiefst fehlerhafte Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, die von 1995 an vier Jahre lang durch die Bundesrepublik tingelte.

Zu dieser Ausstellung heißt es in Geschichtslügen gegen Deutschland. „Im Verlaufe der hitzigen Diskussionen häuften sich schließlich Fälschungsvorwürfe, die in erster Linie ausländische Historiker wie der polnische Zeitgeschichtler Dr. Bogdan Musial oder sein ungarischer Kollege Dr. Krisztian Ungvary herausarbeiteten und öffentlich vorstellten. Der Druck auf die Ausstellungsmacher verschärfte sich dadurch erheblich.“

Und dann:

„Tatsächlich kündigte Jan Philipp Reemtsma im November 1999 an, seine Ausstellung inhaltlich überprüfen lassen zu wollen. Der polnische Historiker stellte darüber hinaus klar, dass ‚Mängel, Fehler und Manipulationen‛ in Wahrheit ‚zahlreich und gravierend‛ gewesen seien. So hätten die Ausstellungsmacher Exponate mit ‚abweichenden Bildlegenden‛ versehen, das heißt mit selbst erfundenen und dazu auch falschen. Dabei sei es um 45 Fälle gegangen.“

Zur Rolle der Familie Reemtsma im Dritten Reich stellt das spektakuläre COMPACT-Geschichtsheft fest:

„Dabei hätte die Familie Reemtsma in diesem Zusammenhang selbst reichlich Stoff zur Aufarbeitung gehabt, denn die Verstrickungen der Zigaretten-Dynastie in der NS-Zeit reichten weit und tief. Vater Philipp Fürchtegott Reemtsma (1893–1959) war unter Hitler einer der erfolgreichsten Geschäftsleute, sein Konzern kontrollierte drei Viertel des Nikotinmarktes, was er, der ‚Wehrwirtschaftsführer‛, auch mit großzügigen Spenden an den Regierungsapparat absicherte. Die Firma schaltete zudem regelmäßig große Werbeanzeigen im NSDAP-Zentralorgan Völkischer Beobachter. Unvergessen sind darüber hinaus die Zigarettenbildchen, die millionenfach Verbreitung fanden und Jubelhymnen auf die nationalsozialistische Diktatur und ihren Führer unter die Leute brachten.“