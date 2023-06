US-Atombombenpläne 1945. Vorabdruck aus der Juliausgabe von COMPACT-Magazin. Statt auf Japan wollten die USA die ersten Atombomben auf Deutschland abwerfen. Nur zwei Zufälle verhinderten das Inferno. _ von Jürgen Elsässer An jedem Jahrestag des ersten Nuklearwaffeneinsatzes am 9. August gibt es weltweit Gedenkveranstaltungen. Nirgends, auch nicht in der Bundesrepublik, wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass der Vernichtungseinsatz ursprünglich für unsere Städte geplant war. Vergessen ist der Ausspruch von Robert Oppenheimer, dem Chefkonstrukteur der US-Atombombe,