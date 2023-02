Lörrach: Die Vertreibung der Deutschen beginnt

In der Stadt im äußersten Südwesten Deutschlands nimmt der antideutsche Irrsinn ganz neue Formen an und stößt in neue Dimensionen vor. Die Lage spitzt sich zu, Kriminalität explodiert. Unser aktuelles COMPACT-Magazin „Berlin ist überall“ deckt alles auf. Hier mehr erfahren.



„Illegale Migranten rein, Deutsche raus“ – Das scheint das neue Motto der Verantwortlichen in der Stadt Lörrach zu sein. Die Stadt, die im äußersten Südwesten Deutschlands in der Nähe des Dreiländerecks Deutschland – Frankreich – Schweiz liegt, verschärft den Kurs gegen die ansässige Bevölkerung einmal mehr und stößt das Tor zu einer ganz neuen Dimension antideutscher Politik auf..

Verteilungskämpfe werden eskalieren

Wie nun bekannt wurde, hat die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnbau Lörrach nämlich 40 Mietern gekündigt, um in einem Wohnkomplex aus den 50er Jahren Raum für Flüchtlinge und Asylbewerber zu schaffen. Die Kündigungen an die betroffenen alteingesessenen Mieter gingen inzwischen raus. Diesen wurde von der Stadt zwar versprochen, ihnen „zeitnah modernere und bezahlbare Wohnraumangebote“ zu unterbreiten, ob dieses Versprechen am Ende dann aber auch tatsächlich eingehalten wird, wird sich wohl noch zeigen müssen.

Bis zum Jahresende soll nun die gesamte Anlage als Flüchtlings- und Asylantenheim genutzt werden. Die Meldung aus dem äußersten Südwesten Deutschlands macht deutlich, dass die Verteilungskämpfe, die sich hierzulande abspielen, durch den von der Ampel-Regierung geförderten unablässigen Zustrom neuer illegaler Migranten immer drastischere Formen annehmen.

Ampel-Kurs führt in den Abgrund

In Lörrach geht es um Wohnraum, bald könnte es auch um Bürgergeld, Arbeitslosengeld und Kitaplätze gehen. Alle Töpfe leeren sich im Rekordtempo, doch die Bundesregierung scheint nur ein einziges Ziel zu kennen, nämlich mehr und immer mehr illegale Migranten nach Deutschland zu locken.

Viele Bürger dürften sich jetzt schon fragen, was wohl als nächstes kommt. Vielleicht Zwangseinweisungen in Einfamilienhäusern mit leerstehenden Räumen? Nichts scheint mehr unmöglich. Die politische Klasse hat in den letzten Jahren gelernt, dass insbesondere die Bürger in Westdeutschland geduldig einen schweren Schlag nach dem Nächsten wegstecken. Also macht man eben immer weiter. Den Bürgern wurde ja auch in die Hand versprochen, dass sich der Asyl-Tsunami 2015/16 nicht wiederholen werde, doch nun geschieht genau dies. Der Albtraum geht weiter, und kein Ende ist in Sicht.

