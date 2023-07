Linke toben: Ärger um Friedenspreis

Sabine Krone-Schmalz erhält den Friedenspreis einer Hilfsorganisation. Totalitären Linken geht das zu weit. Die Journalistin sei russlandfreundlich. COMPACT sorgt für Toleranz und liefert für 8,90 Euro die Edition „Putin verstehen” mit Reden des russischen Präsidenten im Original. Hier mehr erfahren.

Die Hilfsorganisation Human Projekts verleiht Jahr für Jahr ihr Löwenherz, einen Ehrenpreis für besondere Verdienste. Damit werden Menschen ausgezeichnet, „die sich in besonderer Weise für Frieden, Freiheit, Aufklärung, Integration und eine gerechtere Welt einsetzen”, so die Initiatoren.

Versöhnung? Von wegen…

Der Preis ging in den vergangenen Jahren auch schon an Michail Gorbatschow oder den Dalai Lama. In diesem Jahr soll neben Sabine Krone-Schmalz auch Sebastian Krumbiegel, betont linker Sänger der Musikformation „Die Prinzen” ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung ist für den 19. November in Leipzig geplant. Beide Preisträger hatten zunächst zugesagt. Jetzt plötzlich tobt Krumbiegel.

Aufgabe der Geehrten ist es eigentlich, die Patenschaft für Hilfsprojekt gegen Armut auszuwählen und anzunehmen, das dann 5.000 Euro Unterstützung erhält. Außerdem rückt der Preisträger in die Jury des kommenden Jahres auf.

Die Organisation Human Projekts hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, bei der Preisträger-Auswahl stets auf ein breites gesellschaftliches Spektrum zu setzen und auf diese Weise auch ein Zeichen der Versöhnung senden zu wollen. Krone-Schmalz etwa habe sich Geist und Gedanken Gorbatschows zu eigen gemacht, Krumbiegel sei stets obrigkeitskritisch.

Der Sänger („Alles nur geklaut”) gab sich zunächst sehr geehrt. Nun aber habe er sich näher mit Beteiligten der Preisverleihung befasst und wolle den Löwenpreis jetzt nicht mehr haben. Seine verbissene Erklärung im Wortlaut:

„Nach langem Abwägen habe ich beschlossen, den Löwenherz-Friedenspreis nicht anzunehmen, weil ich mit der Meinung einiger Beteiligten zum Ukrainekrieg und dessen Ursachen nicht übereinstimme.”

Diese linke Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und „Abweichlern” ist nicht nur mit Blick auf die Geschichte äußerst bedenklich, sondern auch in heutigen Tagen Grundübel von Spaltung und gesellschaftlicher Ignoranz.

Self-Canceling, der neue Trend…

Der Geschäftsführer von Human Projects, Karsten Enz, blieb betont gelassen: „Wir bedauern, dass Sebastian Krumbiegel den Löwenherz Friedenspreis 2023 nicht annehmen will, respektieren seine Entscheidung und können sie deshalb nicht kommentieren.“ Die Verleihung fände statt, und Sabine Krone-Schmalz sei in diesem Jahr dann eben die einzige Preisträgerin. Die Laudatio wird übrigens Theologe und Schriftsteller Eugen Drewermann halten.

Krumbiegel muss von seiner eigenen Blase durchaus auch Kritik einstecken. Bei Twitter reagierte ein Prinzen-Fanboy beispielsweise wie folgt: „Self-Canceling, der neue Trend… Kommt die Entscheidung direkt von dir oder deinem Manager? Wozu dieser völlig unnötige Grad an Opportunismus gegenüber geifernden selbsternannten „Experten“ und medialen Inquisitoren?”

Der Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk twittert hingegen unversöhnlich: „Drewermann wie Krone-Schmalz stehen ganz eindeutig auf der Seite des Kremls und verbreiten offensiv Kreml-Narrative.” Wie aber tickt die Journalistin eigentlich? In einem Beitrag für die Berliner Zeitung hatte Sabine Krone-Schmalz im vergangenen Jahr ihre Haltung im Ukraine-Konflikt zuletzt so zusammengefasst:

„Ich denke nach wie vor, dass die NATO-Osterweiterung und die Missachtung russischer Sicherheitsinteressen durch den Westen stark dazu beigetragen haben, dass wir uns heute einem Russland gegenübersehen, das uns als Feind betrachtet und sich auch so verhält. Ich teile nicht die These, dass Putin schon immer der gewesen sei, der er jetzt ist. Vielmehr gehe ich davon aus, dass wir diesen Putin mit geschaffen haben…”

Diese Wortwahl ist offenbar bereits zu viel für Pseudo-Tolerante aus dem linken Mainstream. Stur- und Verbohrtheit, fanatisches Beharren auf einer einzigen Meinung und Intoleranz im Umgang mit dem Andersdenken aber passen nicht in diesen AfD-Sommer.

