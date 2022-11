Ein ideales Geschenk (man darf ruhig schon mal an Weihnachten denken!): Bis Sonntag gibt es Jürgen Elsässers Autobiografie “Ich bin Deutscher. Wie ein Linker zum Patrioten wurde” mit Original-Signatur des Autors. Alle Bestellungen des Buches, die bis 13.11. um 24:00 Uhr eingehen, werden mit Signatur verschickt.

Sie wissen gar nicht, was in dem Buch drin steht? Dann schauen Sie mal, was Österreich-Aktivist und COMPACT-Kolumnist Martin Sellner nach Lektüre meiner Autobiografie „Ich bin Deutscher – Wie ein Linker zum Patrioten wurde“ in einer Video-Rezension gesagt hat (Video oben).



Gleich zu Beginn vermutet der Rezensent, „Ich bin Deutscher“ sei „nur eine vorläufige“ Autobiografie:

„Ich bin sicher, dass Jürgen uns in seinem politischen Werdegang noch alle überraschen wird.”

Sellner findet es unglaublich, was in den Jahrzehnten, die dieses Buch umfasst, auf politischer Ebene alles geschehen ist, woran Jürgen Elsässer persönlich teilgenommen hat. Dabei zeige der COMPACT-Chefredakteur einmal mehr seine Qualität als Autor: Ein wahrer „Pageturner” sei ihm gelungen. Er, Sellner, habe das Buch in zwei Tagen verschlungen.

Fazit der Lektüre: Elsässers Erfolg in den unterschiedlichen politische Lagern sei maßgeblich durch sein Organisationstalent bestimmt. Das ermöglichte ihm regelmäßige rasche Aufstiege in die Chefetagen – ob beim kommunistischen Arbeiterkampf, dem linken Monatsmagazin Konkret oder den antideutschen Bahamas.

Von überzeitlichem Interesse sind für Sellner die Schilderungen vom Kampf- und Aufbruchsgeist des Kommunistischen Bundes (KB) während der 1970er und 1980er Jahre, dessen Zusammenschluss mit Feminismus, Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung und dem Spagat, die eigene Ideologie sowohl anzupassen als auch zu bewahren.

Erschrocken haben Sellner einige Elsässer-Zitate aus dessen antideutscher Zeit. Aber die Biografie habe ihn die Gründe für solche ideologische Verpanzerung nachvollziehen lassen. Durch die Lektüre könne er die historische Ursache dieser Bewegung „jetzt viel besser verstehen”.

Als Leitmotiv in Elsässers politischer Biografie macht Sellner dessen Anti-Elitismus aus. Der Autor sei stets ein Freund des einfachen Volkes gewesen. Davon, so der Rezensent, könne die Neue Rechte ebenfalls lernen. Wichtige Parallelen zur Gegenwart findet Sellner in der grünen Kriegsbegeisterung, die bereits Ende der 1990er zur Spaltung der Linken führte.

Am meisten kickte den Rezensenten jedoch das Schlusskapitel von „Ich bin Deutscher“, das den „weltanschaulich interessantesten Punkt im Buch“ berge: Elsässers Konzept zur Verteidigung des Menschen gegen den Transhumanismus.

Sellner sagt:

„Ein weltanschauliches Bekenntnis von Jürgen, nämlich über die die identitäre Hoffnung. Und damit ist nicht die Identitäre Bewegung gemeint, wenngleich ich mich natürlich in diesem Text und dieser Aussage (…) absolut wiederfinde. Ich lese vor: ,Der Transhumanismus kann nur von Menschen zurückgeschlagen werden, der sich seiner Identität als Mensch bewusst ist.‘“

Beispielsweise als Mann oder Frau oder als Teil einer Kulturgemeinschaft. Es gebe keine höheren oder minderwertigen Identitäten, aber immerhin Unterschiede. Wer also den Angriff auf die Gattung Mensch verwirft, müsse auch die Dekonstruktion von Geschlechtern und kultureller Differenzen ablehnen. Dem, so Sellner, habe er nichts hinzuzufügen.

Das Inhaltsverzeichnis:

9/11: Der Tag, als meine Welt unterging

Kapitel 1: Die roten Jahre (1970 bis 2000)

Anbruch einer neuen Zeit – Jugend und Politisierung

Feuertaufe – Im Anti-Atom-Kampf

Im Deutschen Herbst – Elsässer hinter Gittern

Grün frisst Rot – Bei den Grünen

Frauengeschichten – Die Zerstörung des Privaten

Frustration und Neurose – Die Achtziger

Meine finsterste Nacht – Bei den Antideutschen

Kapitel 2: Auf der Suche (2000 bis 2010)

Die serbische Erweckung – Meine Milosevic-Jahre

Abschied von der Linken – Enttäuschte Hoffnung Lafontaine

Unter Moslems – Ahmadinedschad und andere

3. Kapitel: Am rechten Fleck (2010 bis 2020)

Nicht links, nicht rechts, sondern vorn – Die ersten COMPACT-Jahre

Deutschland in Gefahr – Gegen den Volksaustausch

House of Cards – Erfahrungen mit der AfD

4. Kapitel: Das Große Erwachen (ab 2020)

Revolution der Herzen – Bei den Querdenkern

Das letzte Gefecht – Gegen den Great Reset

