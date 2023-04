Vorabdruck aus der Maiausgabe von COMPACT-Magazin. Zu COMPACT allgemein Das COMPACT-Magazin ist die einzige Publikation, die der Wahrheit verpflichtet ist. Seit der Wiedervereinigung beobachte ich das Geschehen in der Bananen-Republik Deutschland. Das Bild, das dieses Land abgibt, ist desaströs! Alles, aber auch wirklich alles geht den Bach runter. Machen Sie weiter so! Alles Gute!F. Lihs via Brief Seit einigen Jahren habe ich COMPACT abonniert. Die meisten Beiträge sind hervorragend recherchiert und gut dargestellt. Was mich