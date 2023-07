Lauterbachs Hitzehölle: 27-29 Grad

Ein bisschen Panik muss sein, auch im Urlaub – findet Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und warnt im 27-29 Grad warmen Bologna vor Hitze.

🟦 Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) macht Urlaub in Italien und schiebt – na, was wohl – Panik natürlich. Auf Twitter warnte er:

„Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.“

🟦 Journalist Jan Fleischauer hat daraufhin recherchiert: An dem Tag, als Lauterbach diesen Tweet schrieb, lag die Temperatur in Bologna zur wärmsten Tageszeit bei 27 – 29 Grad. Die erwarteten 48 Grad, auf die Lauterbach sich via Helmholtz-Klima-Initiative bezog, meinten Boden- und keine Lufthitze.

