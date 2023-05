Kriminalität: Klima-Gewalt steigt

Das BKA warnt: Der Anstieg von Gewalttaten durch Klima-Radikale steigt drastisch an. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken und wer sie bezahlt“ legt den Finger in die Wunde und sagt, was anderswo verschwiegen wird. Hier mehr erfahren.

Das Bundeskriminalamt hat eine Statistik vorgelegt, nach der im vergangenen Jahr deutlich mehr Delikte „im Zusammenhang mit dem Klimaschutz“ verübt worden sind. Sachbeschädigung, Nötigung, Bedrohung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch: Insgesamt sind Straftaten von Klima-Irren um sage und schreibe 73 Prozent angestiegen.

Anstieg auch in Baden-Württemberg

Nahezu gleichzeitig sind entsprechende Zahlen auch in Baden-Württemberg bekannt geworden. Hier berichtete die Südwest Presse von einem Anstieg um 20 Prozent und beruft sich auf Angaben des Landesinnenministeriums. Eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hatte nach „politisch motivierten Straftaten, die unter dem Themenfeld ‚Klima‘ zusammengefasst“ seien, gefragt. 2022 waren demnach 127 solcher Straftaten zu registrieren, 2021 waren es noch 106.

Die Südwest Presse notiert dazu:

Auch in Baden-Württemberg versuchen Umweltaktivisten regelmäßig, mit weitreichenden Aktionen auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Dass sie sich dabei strafbar machen können, hat jüngst das Amtsgericht Heilbronn in besonders harten Urteilen deutlich gemacht: Es verurteilte mehrere Personen wegen Nötigung zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen ohne Bewährung.

Die Gruppierung Letzte Generation hatte unlängst erneut versucht, den Straßenverkehr in Berlin lahmzulegen.

In den Jahren 2021 und 2022 waren allein in Baden-Württemberg 69 Aktionen mit direkter Auswirkung auf den Straßenverkehr zu beklagen. Das Innenministerium führt diverse Aktionen und Versammlungsaufzüge von Fridays for Future und Extinction Rebellion auf.

Skandal-Einschätzung durch Grün-Schwarz

Entlarvend ist allerdings, wie die Landesregierung gegen die Klima-Chaoten vorzugehen gedenkt. In der Antwort an die FDP-Fraktion heißt es doch tatsächlich: „Die wirksamste Präventivmaßnahme zur Vermeidung von Protest bis hin zu eventuellen Radikalisierungsentwicklungen“ sei eine „wirksame Klimaschutzpolitik“. Unterzeichnet hat diese provokative Stellungnahme der CDU-Politiker Wilfried Klenk. Staatssekretär im Innenministerium.

Der FDP-Umweltpolitiker Daniel Karrais: „Abgesehen davon, dass wir von einer wirksamen Klimapolitik weit entfernt sind, darf die Antwort einer Regierung auf eine solche wichtige Frage nicht derart ambitions- und kraftlos sein.“ FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann wirft Grün-Schwarz „ideologisch verklärte Schönfärberei“ vor.

Gemäß einer neuen YouGov-Meinungsumfrage lehnen 60 Prozent der Bundesdeutschen Aktionen wie Straßenblockaden zur Durchsetzung vermeintlicher Klimaziele ab.

In Wahrheit sind die Öko-Extremisten nicht zimperlich: Mutwillig beschmutzen sie große Kunstwerke unserer abendländischen Kultur, gefährden Verkehr und Menschenleben, zerstechen Autoreifen und gehen mit Terror-Methoden und Gewalt (Molotow-Cocktails, Steine und angespitzte Pfähle) gegen Polizei und Andersdenkende vor. Ihre Ikonen heißen Luisa Neubauer oder Andreas Malm, der Sabotage-Aktionen und Sachbeschädigungen legitimiert.

