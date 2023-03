Kriegsbrandstifter: Polen liefert Mig-29 an Selenski

Immer für einen Weltkrieg zu haben: Polen spielt aktuell dieselbe Rolle wie in den 1930 Jahren. Mehr zu diesem verschwiegenen Zusammenhang in unserer Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“.

Kaum sind die Kampfpanzer der NATO-Staaten im Anrollen, wird schon die nächste rote Linie überschritten, geht schon die nächste Aufrüstungsrunde der Ukraine los: Polen wird Mig-29-Kampfflugzeuge liefern, auch noch aus deutschen Kontingenten. Der deutsche Kriegsminister Pistorius sagt, sein Name sei Hase, er wisse von nichts…

Polen liefert 12 Mig-29 an Selenski, davon die ersten vier bereits in den nächsten Tagen. Die Slowakei hat weitere 13 zugesagt. Noch vor zwei Wochen hörte man aus Washinton und Berlin, Kampfflugzeuge stünden nicht auf der Tagesordnung. Aber Polen prescht trotzdem vor. Was ist da im Gang? Will Warschau die Russen mit aller Gewalt provozieren?

Erschreckende Rüstung

Wenn man die Geschichte von hinten erzählt, dann wird immer deutlicher: Polen hat bei seiner Neugründung nach dem Ersten Weltkrieg den Größenwahn des früheren Königreichs geerbt. Damals ging es gegen die Minderheiten im Land, vor allem die Deutschen und die Ukrainer. Heute muss der ungarische Premier warnen: „Wir waren noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem Weltkrieg eskaliert.“ Er meint damit seine polnischen Nachbarn, mit denen die Ungarn vor zwei Jahren noch ganz dicke waren. Jetzt ist das brüderliche Verhältnis zerbrochen, weil Polen wie wahnsinnig aufrüstet und bald die stärkste nicht-nukleare Armee der Welt haben wird, doppelt so stark wie die Bundeswehr.

Polens verschwiegene Schuld

Auch heute hofft man sich vom Kuchen im Osten, sprich der Ukraine etwas abschneiden zu können.Von 1919 bis 1921 riss sich Warschau riesige Gebiete des alten Zarenreiches unter den Nagel, eroberte Wilna und zeitweise selbst Kiew. Mit den willfährigen Ukrainern zusammen wollte man Richtung Moskau marschieren. In den 1930er Jahren wollte man zuerst gegen Deutschland marschieren, dann ab 1934 mit Hitler zusammen gegen die UdSSR. Die beiden Räuber teilten 1938 gemeinschaftlich die Tschechoslowakei untereinander auf.

Doch was geschah danach? Man ließ sich 1939 von London und Paris in die Konfrontation um Danzig treiben, war zu keinem Kompromiss mit den Deutschen bereit. Polen wurde so mitschuldig am Zweiten Weltkrieg. Ab 1945 nahm man furchtbare Rache an den Deutschen. Millionen wurden vertrieben, drangsaliert und starben auf der Flucht. Wir haben „Polens verschwiegene Schuld“ akribisch recherchiert und aufgeschrieben.

Daran will sich östlich von Oder und Neiße heute niemand mehr erinnern. An die Millionen Vertriebenen, an den Landraub, der ungefähr so groß ist wie die ehemalige DDR. An die Millionen Toten. Man macht im polnischen Staats-TV Stimmung gegen COMPACT und unser Aufklärungswerk über Polens Verbrechen an Deutschen im 20. Jahrhundert. Man droht uns mit juristischen Schritten. So wie die Berliner Ampel gestrickt ist, könnte Polen sogar von denen Hilfe bekommen. Dabei gehört unsere Polen-Ausgabe in den Schulunterricht. Schon als Warnung davor, wozu Polen auch heute wieder in der Lage wäre. Wie heißt es oft? Wehret den Anfängen!