Kretschmann: Verzehr von Insekten ist geboten

Zitat des Tages: „Würmer, Heuschrecken und Grillen sollten aus Sicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann künftig eine wichtige Rolle bei der Lebensmittelversorgung der Gesellschaft spielen. ,Von der Sache her ist es durchaus gebotenʾ, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. ,Das wird eine große Rolle spielen in der Ernährung der Menschheit in Zukunft.ʾ“ (N-TV)

„Die Gesichter wechselten, aber es waren immer dieselben Charaktermasken. (…) Der erste neue Typus, der die Bühne betrat, war Winfried Kretschmann. Er schaffte es in Baden-Württemberg über seinen behäbigen Habitus, als Landesvater in der Tradition seiner CDU-Vorgänger anerkannt zu werden, obwohl er inhaltlich für das Gegenteil steht.“ (COMPACT-Spezial Öko-Diktatur: Die heimliche Agenda der Grünen)