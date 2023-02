Krank: Klima-Irre säbeln Ahorn in Berlin um

Wer noch einen Zweifel daran gehegt haben sollte, dass die Klima-Chaoten schlicht nicht zurechnungsfähig sind, wurde nun eines Besseren belehrt: Die „Aktivisten“ fällten nun einen Rotahorn vor dem Kanzleramt in Berlin. Im Dossier „Die Klima-Psychotiker“ der Januar-Ausgabe von COMPACT zeichnen wir ein aufschlussreiches Psychogramm von Thunberg und ihren irren Anhängern. Hier mehr erfahren.



Nicht nur Menschen werden Opfer der Öko-Terroristen der „Letzten Generation“, sondern neuerdings auch Pflanzen. Vor dem Kanzleramt in Berlin sägten die Klima-Terroristen nun einen jungen Rotahorn ab; also ausgerechnet ein Lebewesen, das CO2 absorbiert. Noch absurder geht es wirklich nicht mehr.

Größenwahn und Narzissmus

Natürlich haben sich die Klima-Chaoten auch eine pseudoschlaue Begründung für ihr kriminelles Handeln überlegt. Mit der Attacke auf den unschuldigen jungen Rotahorn wollte man zeigen, wie bedroht „wichtige Kohlenstoffspeicher für unsere Zukunft“ sind. An dieser Stelle braucht man wohl niemandem mehr zu erklären, wie widersprüchlich und geradezu irre die Positionierungen der „Letzten Generation“ sind.

Bewiesen haben die „Aktivisten“ der Letzten Generation mit dieser Aktion wieder einmal vor allem eines: Es handelt sich um eitle Narzissten, die in ihrem Selbstermächtigungsdenken glauben, sich alles erlauben zu können. Sowohl Menschen als auch andere Lebewesen werden bewusst ins Visier genommen, um das totalitäre Ziel der Verwirklichung einer umfassenden Öko-Diktatur Realität werden zu lassen. Das man gleichzeitig selbst dazu bereit ist, in frevelhafter Weise Hand an die Natur anzulegen, macht deutlich, wie unterirdisch auch das intellektuelle Niveau dieser Truppe ist.

Einfach hängen lassen!

Es ist erkennbar notwendig, diesen Wirrköpfen in Zukunft energischer entgegenzutreten. Dabei kann man durchaus auch seitens der Ordnungsbehörden Originalität walten lassen. In der österreichischen Hauptstadt Wien beispielsweise ließ man die Klimakleber einfach ein paar Stunden mehr als nötig an einer Praterbrücke kleben. Eigentlich schade, dass sie dann doch irgendwann abgehobelt wurden, gaben sie doch durchaus ein gutes Beispiel dafür ab, wohin die linksgrüne Verblendung am Ende führt.

