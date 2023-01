„Klimaterroristen“ ist Unwort des Jahres

„Der Begriff ‚Klimaterroristen‘ wurde zum Unwort des Jahres 2022 gekürt. Das gab die sprachkritische ‚Unwort‘-Aktion in Marburg bekannt. Der Ausdruck sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, begründete die Jury ihre Wahl.“ (Tagessschau)

„Andreas Malm ist ein Klima-Ideologe, wie er im Buche steht – und zwar im Strafgesetzbuch. (…) Seine 2020 veröffentlichte Kampfschrift mit dem bezeichnenden Titel ‚How to Blow Up a Pipeline‘ (…) ist eine Art Bibel für die Internationale der Klimaterroristen. In seinem Buch fordert Malm unverblümt: ‚Zerstört neue CO2-emittierende Geräte. Setzt sie außer Betrieb. Nehmt sie auseinander. Verbrennt sie, jagt sie in die Luft.‘“ (COMPACT-Magazin)