Klima-Terroristen: Ihre 10 irrsten Aussagen

Sie kleben sich auf Straßen fest, beschmieren wertvolle Kunstwerke, werfen Molotowcocktails und Steine auf Polizisten – und man soll sie nicht „Terroristen“ nennen dürfen? Genau das sind sie aber, wie auch die folgenden zehn irren Aussagen der selbsternannten Weltenretter und ihrer Vordenker belegen. Mehr darüber lesen Sie in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“.

1. Der Mensch? Kann weg!

„Die Menschheit könnte ausgelöscht werden. Ich für meinen Teil würde deswegen keine Träne vergießen.“ (Tiefenökologe Dave Foreman in dem Buch How Deep is Deep Eco­logy, 1989)

2. Feindbild Homo sapiens

„Für Millionen von Jahren ist die Erde ohne Menschen ausgekommen, und sie wird es auch wieder.“ (Die die Öko-Radikalen Warren Hern und Lynn Margulis auf dem Jahrestreffen der Amerikanischen Gesellschaft für den Fortschritt der Wissenschaft, 1994)

3. Terror-Ikone

„Das von uns vor­geschlagene positive Ideal ist die Natur, nämlich die ursprüngliche Natur, die Lebensformen der Erde, die unabhängig von menschlicher Lenkung, Eingrif­fen und Kontrolle existieren. (…) Auf Erfolg kann man nur hoffen, wenn das technologische System als Ganzes bekämpft würde.“ (Unabomber Ted Kaczynski in seinem Manifest Die industriel­le Gesellschaft und ihre Zukunft, 1995)

4. Vernichtungsfantasien

„Eine massive menschliche Morta­lität wäre eine gute Sache. Es ist die Pflicht unserer Gattung gegenüber unserer Umwelt, 90 Prozent unserer Population zu vernichten.“ (Tiefenökologe William Aiken, zitiert im Nachwort des Buches 100 Stunden von Christophe Rufin, 2008)

5. Psycho-Greta

„Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.“ (Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos, 25.1.2019)

6. Aufruf zur Gewalt

„Zerstört neue CO2-emittierende Geräte. Setzt sie außer Betrieb. Nehmt sie auseinan­der. Verbrennt sie, jagt sie in die Luft.“ (Letzte-Generation-Vordenker Andreas Malm in seinem Buch How to Blow Up a Pipeline, 2020)

7. Macht kaputt, was Euch kaputt macht

„In der Abwägung von Rechtsgütern scheint es mir legitim, wenn Menschen mit ihren bloßen Körpern Teile der fossilen Infrastruktur kaputtmachen. Friedlich ist die Sabotage deshalb, weil keine Menschen zu Schaden kommen.“ (Ende-Gelände-Rädelsführer Tadzio Müller, Taz, 17.8.2021)

8. Terror-Luisa

„Wir planen, eine Pipeline in die Luft zu jagen.“ (Luisa Neubauer, Instagram, 14.6.2022)

9. Shit happens

„Scheiße, aber: nicht einschüchtern las­sen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Shit happens.“ (Ende-Gelände-Rädelsführer Tadzio Müller nach dem Tod einer Berliner Radfahrerin, die wegen einer Klima-Blockade zu spät notärztlich versorgt werden konnte, Twitter, 31.10.2022)

10. Alles sch…

„Gerichte sind widerliche, ekelhafte, menschenverachtende Scheißmaschinen, die täglich Menschenleben zerstören. Ich verachte euren Scheißverein und dieses Scheißsystem zutiefst.“ (Klimakleber Hauke I. vor Gericht, Bild, 4.2.2023)

