Klima-Schwindel: Die 5 größten Profiteure

„Die Wegbereiter der grünen Revolution werden reicher“, konstatiert das US-Magazin Forbes. Wer mit dem Klima-Wahn den größten Reibach macht. Weitere Profiteure des Schwindels stellen wir in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ vor – wir entlarven die grünen Geschäftemacher. Hier mehr erfahren.

1. Robin Zeng

Der kometenhafte Aufstieg des Physikers und Unternehmers aus Hongkong begann 2017, als er sein Unternehmen Contemporary Amperex Technology (CATL) an der chinesischen Börse in Shenzhen registrieren ließ. Heute gehört Zeng (Vermögen: 39,8 Milliarden Dollar) zu den größten Produzenten von Batterien für Elektroautos weltweit. Auch deutsche Marken wie BMW, Daimler und Volkswagen setzen auf CATL-Produkte – allerdings nicht ganz freiwillig. „Peking drängt ausländische Firmen, die in dem Land E-Autos anbieten wollen, zum Einbau chinesischer Batterien“, so die Welt.

2. Aloys Wobben

Der 2012 verstorbene Unternehmer (Vermögen: 5,8 Milliarden Dollar) gehörte zu den Pionieren der Windkraft in Deutschland. Seine Firma Enercon mit Sitz im ostfriesischen Aurich begann schon in den 1970er Jahren mit der Fertigung von Windturbinen. In Europa zählt das Unternehmen – gemeinsam mit dem dänischen Konzern Vestas – zu den marktbeherrschenden Anbietern. Dem US-Magazin Forbes sagte Wobben: „Zur Erhaltung der Schöpfung beizutragen, damit unser Planet bewohnbar bleibt, ist meine Mission.“ Der Milliardär, der auch als „Mr. Wind“ bekannt war, transferierte kurz vor seinem Ableben seine gesamten Anteile an dem Konzern in eine Familienstiftung.

3. Stephen Fitzpatrick

Der in Nordirland geborene Unternehmer (Vermögen: 1,5 Milliarden Euro) heuerte zunächst beim französischen Finanzdienstleister Société Générale und der US-Privatbank JP Morgan an. 2009 gründete er OVO Energy, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Energiebranche hatte. Seinem Erfolg tat das keinen Abbruch: In kürzester Zeit machte Fitzpatrick seine Firma zu einem der großen Stromanbieter Großbritanniens. Zwielichtig: 2020 musste OVO Energy Strafen in Höhe von umgerechnet 10 Millionen Euro zahlen, weil man seit 2015 überhöhte Rechnungen an seine Kunden verschickt hatte. Ebenfalls nicht ganz koscher: 2014 verkaufte Fitzpatrick, der im britischen Frühstücksfernsehen bereits als „profitgieriger reicher Sack“ bezeichnet wurde, Anteile an seiner Firma im Wert von rund 2,2 Millionen Euro, um damit sein Privathaus zu finanzieren. Gleichzeitig steckte sein Unternehmen tief in den roten Zahlen.

4. Denis Swerdlow

Den Einstieg ins grüne Geschäft ermöglichte sich der in Georgien geborene russische Staatsbürger (Vermögen: 1,4 Milliarden Dollar) durch den Verkauf seiner Telekommunikationsfirma Yota im Jahr 2012. Zwischenzeitlich war er in Moskau Vizeminister für Kommunikation. Sein Unternehmen Arrival fertigt Leichtbau-Fahrzeuge mit „null Emissionen“, die „preislich mit Diesel- und Benzin-getriebenen Fahrzeugen mithalten können“, wie Forbes erklärt. 2021 ging Swerdlows Firma an die Börse, doch schon Ende 2022 trat der Gründer als Geschäftsführer zurück, nachdem der Plan, die Produktion aus Großbritannien in die USA zu verlagern, für heftige finanzielle Turbulenzen gesorgt und dem Unternehmen einen Absturz an den Aktienmärkten beschert hatte. Zu den Investoren seines Konzerns gehört auch der Investment-Gigant Blackrock.

5. Trevor Milton

Die Pläne des US-Amerikaners (Vermögen: 1,4 Milliarden Dollar) sind nicht gerade bescheiden: Laut einem Bericht der Welt plant er, tausende Wasserstoff-Lastwagen auf amerikanische Straßen zu bringen – und dazu „ein landesweites Netz aus Wasserstofftankstellen“ zu errichten. Der von Miltons Start-up Nikola Motor entwickelte Wasserstoff-Truck soll bereits serienreif sein, die ersten 800 Fahrzeuge haben sogar schon Abnehmer gefunden. Vor allem der US-Brauereiriese Anheuser-Busch füllte die Auftragsbücher.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Von der Krönung Karls des Großen über die Gründung des Deutschen Reiches und die Weltkriege bis zum Mauerfall: In COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“ führt Sie der Historiker Jan von Flocken durch die Höhen und Tiefen unserer Geschichte. Tage der Freunde und des Leides, packend erzählt. Diese Ausgabe, die sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (23. Mai 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“.

Anfang 2020 ging Prototyp Nikola One auf Jungfernfahrt, kurz darauf folgte der Börsengang des Unternehmens, doch schon Ende 2020 schied Milton aus dem Unternehmen aus. Es folgten mehrere Anklagen vor einem US-Bundesgericht wegen Betrugs, Irreführung von Investoren über die Technologie und das Geschäft von Nikola Motor sowie Wertpapierbetrugs. Das Urteil erging im Oktober 2022: Milton wurde in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden.

Wir entlarven den Klima-Schwindel und zeigen, wie die grüne Energie die Kasse von Konzernen und Investoren füllt: In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ stellen wir Ihnen weitere Profiteure vor und widerlegen die Lügen der Klima-Ideologen mit Fakten und Argumenten. Eine gründliche Abrechnung mit den falschen Propheten und ihren Finanziers. Hier bestellen.