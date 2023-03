Klima-Propaganda: Die Verschwörung der Medien

Zur Umsetzung der Klima-Agenda sind Propaganda-Organe unverzichtbar. Die gibt es zuhauf – und manche machen aus ihrer Funktion auch gar keinen Hehl. Ein exklusiver Auszug aus unserer neuen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“.

_ von Johann Leonhard

Qualifizierte Kritiker des Klimawahns gibt es viele, darunter renommierte Experten etlicher Top-Universitäten, die zum Teil selbst für den Weltklimarat IPCC gearbeitet haben. Das Problem ist jedoch: In den Mainstream-Medien ist kein Platz mehr für abweichende Stimmen. Statt kritischer Forscher vom Format eines John Christy, Wolfgang Thüne oder Richard Lindzen gibt es Harald Lesch und Ranga Yogeshwar, statt angebrachter Zweifel nur noch Dogmen und Parolen. (…)

Die Sprach-Blockwarte

Besonders in den deutschen Massenmedien wütet die Gedankenpolizei. Nun soll man schon die Bezeichnung „Klimaterroristen“ nicht mehr verwenden dürfen. Das jedenfalls befand eine Jury von Sprachwissenschaftlern, die den Ausdruck zum sogenannten Unwort des Jahres 2022 kürte. In der Begründung der linksalternativ durchsetzten Jury heißt es, dass durch die Formulierung „Klimaschützer pauschal abgewertet“ würden. Dadurch gerate die „globale Bedrohung durch den Klimawandel (…) in den Hintergrund“.

Ehrlicher wäre es gewesen zu sagen: Ja, wir solidarisieren uns mit den Aktivisten, Saboteuren, den Molotowcocktail-Werfern und Steineschmeißern und den Blockierern von Rettungswagen. Stattdessen mimen die Sprach-Blockwarte die neutrale Instanz: Man wolle doch nur auf „undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch“ aufmerksam machen.

Man soll die radikalen Ökos also nicht Klimaterroristen nennen dürfen? Besonders nach den Ausschreitungen in Lützerath, wo sich die verniedlichend als „Klimaaktivisten“ bezeichneten Marodeure schamlos in den schwarzen Block der Antifa einreihten, Barrikaden errichteten, Gasflaschen einbetonierten, Pyrotechnik auf Beamte abschossen und angespitzte Holzpfähle gegen die berittene Polizei in den Boden rammten, ist der Begriff des Terrorismus mehr als gerechtfertigt. (…)

Wes‘ Brot ich ess…

Wie kann es sein, dass große Medienhäuser und TV-Sender trotz solcher Exzesse bei der Gehirnwäsche mitziehen und die Klimaterroristen vor jeglicher Kritik verschonen? Haben wir es etwa mit einer Verschwörung zu tun? Die Antwort lautet: ja. Und es gibt dafür sogar Beweise!

Beweisstück A: Das Imperial College London und die Universität von Oxford veröffentlichten Ende 2022 einen „Leitfaden für Journalisten“. Das erklärte Ziel: den Medienleuten „dabei zu helfen, korrekt über Extremwetterereignisse im Kontext der globalen Erwärmung zu berichten“.

In der dazugehörigen Checkliste liest man allen Ernstes: „Jede Hitzewelle auf der Welt wird jetzt durch den vom Menschen verursachten Klimawandel verstärkt und wahrscheinlicher.“ Den Redakteuren rät man: „Seid nicht zu vorsichtig – Hitzewellen sind grundsätzlich mit der globalen Erwärmung verknüpft.“ Auf Seite 19 steht: „Journalisten sollten jede extreme Hitze selbstbewusst auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückführen.“ (…)

Beweisstück C: (…) In den Jahren 2011 bis 2015 „spendeten 19 Stiftungen allein in den USA 556 Millionen US-Dollar, um die Klima- und Energiepolitik zu gestalten“, so der US-Politologe Matthew Nisbet. Ein Viertel dieser Summe sei an Medienhäuser gegangen. Und das lohne sich offenbar. Durch die Verzahnung von großem Geld und großen Nachrichtenagenturen sei ein „Klimajournalismus“ entstanden, der sich für beide Seiten bezahlt mache.

Ein Beispiel für solche Kooperationen sei die 2019 gegründete Initiative Covering Climate Now, die „mit dem Geld zahlreicher Milliardärsstiftungen, darunter der Familien Packard und Rockefeller“ aus der Taufe gehoben wurde. Spontan hätten sich dieser Initiative „hunderte Medien“ angeschlossen, „darunter Spiegel, Stern und Taz“. (…)

