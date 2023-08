Klassisch rechts: Eine Standortbestimmung (2)

Nach der Klärung, was Rechte und Linke unterscheidet, muss zwangsläufig darüber nachgedacht werden, welche Rolle beide Strömungen in der gesellschaftlichen Ordnung einzunehmen haben. Auch hier lohnt ein Blick auf das alte China. Zweiter und letzter Teil des Debattenbeitrags. Weiterführend: Maximilian Krah: „Politik von rechts“ – wie rechtes Denken vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Hier mehr erfahren.

_ von Rudolf Seitner

Den ersten Teil dieses Beitrags lesen Sie hier.

Kapitalistische und marxistisch orientierte Linke stellen sich für authentische Rechte im Grunde als nur scheinbare Gegensätze dar, die in der Ablehnung dessen, was den Rechten am wichtigsten ist, übereinstimmen. Wie tief dieser Gegensatz im Denken ist, zeigt sich gerade dann, wenn man sich mit den Begrifflichkeiten vergleichsweise reflektierter linker Geiste wie Lafontaine oder Sahra Wagenknecht befasst.

Diese Auseinandersetzung mit den Grundlagen rechten und linken Denkens, mit der Frage, wie diese Menschen uns sehen und weshalb dies so ist, warum sie uns im Grunde gar nicht verstehen können, ist unumgänglich, wenn wir die Möglichkeit eventueller Kompromisse mit beziehungsweise Brücken zu dem nicht völlig dem woken Diktat unterworfenen Teil der Linken erörtern wollen.

„Rechts“ ist richtig

Die Ausgrenzung der Rechten könnte sich dabei als ihr größtes Kapital erweisen, denn im gegenwärtigen Orkus möchte, wie der AfD-Europapolitiker und -Vordenker Maximilian Krah (aktuelles Werk „Politik von rechts“) bemerkte, niemand rechts sein, weshalb es an uns liegt, den Begriff aufzuheben und bewusst mit einer positiven Bedeutung, mit dem Bekenntnis zu allem Guten, Wahren und Schönen zu füllen, mit all dem, was die gegenwärtigen Machthaber und ihr linkes Fußvolk mit den Füßen treten. Das Kartell hat den Begriff „rechts“ weggeworfen und uns damit ein gewaltiges Geschenk gemacht, denn die Deutungshoheit haben nun wir.

Noch eine wichtige Überlegung zum Schluss: Als Rechte sind wir gewohnt, dämonisiert und ausgegrenzt zu werden. Der sogenannte Kampf gegen Rechts von linker Seite lässt in letzter Konsequenz nur zwei Möglichkeiten zu: Die Bekehrung der Rechten, welche nur um den Preis der Unterwerfung und Selbstverleugnung erfolgen kann, oder deren, zumindest gesellschaftliche, Vernichtung.

Das ist aus linker Perspektive nur folgerichtig, denn wenn davon ausgegangen wird, dass alle Menschen von Natur aus gleich und nicht in ihrer natürlichen Verschiedenheit nach Abstammung, Fähigkeiten, Geschlecht (dem natürlichen, nicht einem zur Zerstörung von Mann und Frau erdachten fiktiven) und so weiter anzuerkennen seien und irgendwie in einer harmonischen Ordnung ihren Platz finden sollten, ist es durchaus vertretbar, sie alle zum Anerkennen eben dieser Gleichheitslehre zu zwingen, und wer sich dennoch nicht fügen mag, ist aus linker Warte moralisch böse.

Die Inhumanität ist also logische Folge der linken Gleichheitsideologie. Als Rechte, die stattdessen an die Ungleichheit und die Harmonie glauben, sind wir im Vorteil, auf eine solche inhumane Einstellung in Bezug auf den Gegner verzichten zu können, ohne deshalb die eigenen Grundsätze zu verraten.

Denn: Wenn die Ungleichheit der Menschen gegeben ist, gut ist und (vor einem nicht-materialistischen Weltbild als Hintergrund) eine Bedeutung hat, dann gibt es auch die Linken nicht ohne Grund, und auch sie haben ihren Platz in der Welt, wo sie sich sinnvoll einfügen.

Was tun mit den Linken?

Wohin also nun mit der Linken aus rechter Sicht? Wenn wir davon ausgehen, dass nicht alle Linken bekehrt werden können, allein deshalb, weil viele Menschen, sei es durch ihre Gene oder ihr Karma oder beides, charakterlich dazu bestimmt sind, muss diese Frage mit aller Dringlichkeit gestellt werden.

Die Antwort lässt sich wieder mit dem Blick auf das alte China finden, wo die konfuzianische Lehre von der Ungleichheit und Harmonie prägend war, jedoch, ungeachtet ihrer grundsätzlichen Richtigkeit, auch unschöne Folgen mit sich brachte, nämlich eine gesellschaftliche Erstarrung und Verhärtung, welche letztlich dazu führte, dass das Reich der Mitte dem Ansturm des westlichen Kolonialismus und anschließend des Kommunismus damals nichts entgegenzusetzen hatte.

Wenn wir diese in der Rechten selbst angelegte Gefahr begreifen, zeigt sich auch, welche Aufgabe der Linken in einer auf Harmonie ausgerichteten Ordnung zukommt: Sie wird darin zur Kontrollinstanz, welche die Rechte davor schützt, in Erstarrung zu verfallen.

So findet also selbst die Linke als Gegnerin der harmonischen Schöpfungsordnung in dieser ihren Platz, und wir können sie sogar dankbar und in Liebe umarmen, weil sie sich uns als abschreckendes Beispiel zur Verfügung stellt, damit wir ihre Irrtümer nicht übernehmen müssen. An den Hebeln der Macht hat sie dabei freilich nichts zu suchen…

