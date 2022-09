Querfront gegen Habeck & Co. Vorabdruck aus der Oktoberausgabe von COMPACT-Magazin. Seit Ende Juni läuft die bisher schärfste Repressionswelle gegen die politische Opposition in diesem Land. Trotzdem bekam die Bewegung ab Ende August einen ungeahnten Aufschwung. Rekonstruktion eines kleinen Wunders. _ von Jürgen Elsässer Am 17. August 2022 um 9:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit wirft ein eisiger Sturm einen der bekanntesten Protagonisten der Querdenker-Bewegung zu Boden. Solche Szenen hatte man in Deutschland seit der Verhaftung der