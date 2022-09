Querfront gegen Habeck & Co. Seit Ende Juni läuft die bisher schärfste Repressionswelle gegen die politische Opposition in diesem Land. Trotzdem bekam die Bewegung ab Ende August einen ungeahnten Aufschwung. Rekonstruktion eines kleinen Wunders.

Es folgen Auszüge aus dem Artikel “Kalter Sommer, Heißer Herbst”, der vollständig im brandneuen COMPACT-Magazin 10/2022 zu lesen ist. Diese Ausgabe können Sie in digitaler oder gedruckter Form hier bestellen..

_ von Jürgen Elsässer

Am 17. August 2022 um 9:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit wirft ein eisiger Sturm einen der bekanntesten Protagonisten der Querdenker-Bewegung zu Boden. Solche Szenen hatte man in Deutschland seit der Verhaftung der RAF-Terroristen nicht mehr gesehen: Eine schwer bewaffnete Sondereinheit dringt mit gezogenen Revolvern und halb automatischen Gewehren in ein Appartement ein, eine Frau wird an die Wand gedrückt, sie schreit gellend.

Ein nur mit Unterhose bekleideter Mann reißt als Zeichen, dass er sich ergibt, die Arme hoch, was ihm jedoch nichts nützt: Die Polizisten werfen ihn brutal auf den Bauch, drehen seine Hände auf den Rücken, die Handschellen klicken.

An Ballweg soll ein Exempel statuiert werden.

Tatort: eine Siedlung vor allem deutscher Auswanderer auf der philippinischen Insel Tablas. Täter: Beamte der Polizeieinheit BI/FSV. Opfer: der Münchner Journalist Oliver Janich (53). Den Mitschnitt der Verhaftung zeigte der philippinische Fernsehsender GMA News. Darin äußert sich der TV-Kommentator zum Grund des Überfalls: «Laut der FSV wird Oliver Janich in Deutschland gesucht, weil er seine Social-Media-Follower dazu angestachelt haben soll, bekannte Persönlichkeiten wie z. B. Joe Biden umzubringen.»

Eine Polizeisprecherin in derselben Sendung: «Wir sollten solche Leute wirklich einfangen und in ihr Land zurückbringen, damit sie dort ihr Verfahren bekommen.» (…)

Janich ist nur der jüngste und spektakulärste Fall der Unterdrückungsmaßnahmen gegen Protagonisten der Querdenker-Bewegung. Der Bundesverdienstkreuzträger Sucharit Bhakdi, der zu den wichtigsten Wissenschaftlern der Corona-Kritiker gehört, muss sich in Kürze wegen angeblicher Volksverhetzung vor Gericht verantworten, auf ihn warten bis zu fünf Jahre Haft.

Der Arzt Bodo Schiffmann, der Journalist Ken Jebsen, die einflussreiche Bloggerin Miriam Hope und der Toxikologe Stefan Hockertz setzten sich nach Drohungen ins Ausland ab, von Frau Hope fehlt jede Spur.

Das wichtigste Opfer der staatlichen Häscher war Michael Ballweg. Dem prominentesten Gründer der Querdenker werden Finanzdelikte vorgeworfen, unter anderem Betrug in Höhe von 640.000 Euro und Geldwäsche in Höhe von 430.000 Euro. Wie absurd die Unterstellungen sind, zeigt schon der Umstand, dass sie sich wesentlich auf eine Spitzfindigkeit stützen: Der Stuttgarter hatte Gelder für die Bewegung meist nicht als «Spenden», sondern als «Schenkungen» eingeworben.

Endkampf um die neue Weltordnung: Der Ukraine-Krieg ist nur die Ouvertüre für eine Auseinandersetzung zweier Großmächte, die unsere Welt grundlegend verändern wird. In COMPACT-Spezial „USA gegen China“ erfahren Sie die historischen Hintergründe dieses Konflikts – und lesen, auf welchen Feldern er heutzutage geführt wird. Diese brisante Ausgabe, die im Handel sonst 8,80 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis kommenden Dienstag (27. September, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „USA gegen China“.

Seit 29. Juni sitzt Ballweg in einer Zelle in Stuttgart-Stammheim – in dem Gefängnis, in das man früher die RAF-Terroristen eingesperrt hat. Der Verdacht liegt nahe: An ihm soll ein Exempel statuiert werden. Er war der Organisator der riesigen Querdenker-Demonstrationen im Jahr 2020 gewesen und hatte dafür in genialer Weise unterschiedliche politische Strömungen, Talente und technische Fähigkeiten zusammengebracht. (…)

Die Gegenoffensive

Doch falls jemand gedacht hatte, die verschärfte Unterdrückung würde die außerparlamentarische Opposition einschüchtern, musste er sich eines Besseren belehren lassen. Ein erstes Zeichen war die Protestwoche, die aus den Kreisen der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand um Anselm Lenz ab Ende Juli in Berlin organisiert wurde – bei zwei Anlässen sammelten sich je 10.000 Menschen, die größte Zahl in der Hauptstadt seit den Augusttagen 2020. (…)

Spiel über Bande

Nun schlug die Stunde der Freien Sachsen. Die erst seit gut einem Jahr existierende Kleinpartei hatte sich als Vernetzer der Montagsspaziergänge im vergangenen Winter Anerkennung erworben und versteht es, ganz im Unterschied zum schwer manövrierbaren Tanker AfD, wie ein Torpedoboot zwischen den Widerstandszentren herumzuflitzen. Clever rief die Chemnitzer Zentrale um Rechtsanwalt Martin Kohlmann dazu auf, am 5. September ebenfalls nach Leipzig zu kommen, und schaffte das Kunststück, für denselben Platz und zur selben Stunde wie die Linken eine eigene Kundgebung genehmigt zu bekommen.

(…)

Am Ende wurde das Unglaubliche wahr: Bei der Doppelkundgebung am 5. September waren auf der Seite der Freien Sachsen mit 5.000 Teilnehmern ebenso viele wie bei den Linken – obwohl Leipzig bis dato als deren Hochburg galt. Hunderte Beiträge in den etablierten Medien mussten über unseren Auftritt berichten, überall wurde das Gespenst einer Querfront zwischen den angeblichen Extremen beschworen. Den Linken fuhr der Schreck in die Glieder: Es ist nicht zu erwarten, dass sie noch einmal versuchen werden, einen Montag als Demonstrationstermin zu besetzen. Die Tagesschau schrieb am 6. September über den Heißen Herbst: «Dessen Stichwortgeber ist Jürgen Elsässer, Chefredakteur des COMPACT-Magazins, dem wichtigsten Organ der außerparlamentarischen Protestbewegung von rechts: Seit Wochen führt er deren wesentliche Akteure zusammen, von den ”Querdenkern” bis zu Parteigängern der AfD.» (Ende der Auszüge)

Dieser Artikel erschien vollständig im COMPACT-Magazin 10/2022. Diese Ausgabe können Sie in digitaler oder gedruckter Form hier bestellen.