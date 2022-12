Paragraph gegen „Hasskriminalität“ erweitert

Eine Antwort auf Elon Musks Liberalisierung von Twitter? Das Kabinett will den Paragraphen gegen „Hasskriminalität“ erweitern. Die Jagdsaison ist eröffnet: In der COMPACT-Spezial 35: Politische Verfolgung zeigen wir, wie das Regime Oppositionelle kriminalisiert, wegsperrt oder cancelt. HIER mehr erfahren.

SPD-Chefin Saskia Esken leidet: Auf Twitter herrscht einfach zu viel Meinungsfreiheit. Auf dieser Plattform würden „weitgehend ungezügelt Hass und Hetze, Beleidigungen, Verleumdungen und Lügen verbreitet.“ Ihr Tipp für superwoke User: wechselt die Plattform, geht zu Konkurrenten. (Versucht doch mal Telegram… Anm.) Außerdem wäre für Esken eine Überprüfung von Twitter durch die EU-Kommission „ein sinnvoller und notwendiger Schritt“, wie sie dem Handelsblatt verriet.

Um solche Ausweitungen des Safe-Spaces auf juristische Grundlagen zu stellen, beschloss das Kabinett jetzt eine Erweiterung des Strafgesetzes zur „Hasskriminalität“. Dieses Gesetz ist wegen seiner unscharfen Definition von „Hass“ eine perfekte Waffe linksgrüner Machthaber gegen Oppositionelle. Mit ihm lässt sich jegliche Kritik zu Hass oder Phobie umdeuten – und damit kriminalisieren.

Die beschlossene Erweiterung „menschenverachtende Beweggründe” betrifft „geschlechtsspezifische“ Diskriminierung sowie „gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Tatmotive”. Damit kann das Strafmaß für Kritik an der LGBTQ-Ideologie erhöht werden. (Ob darin auch die Diskriminierung von Cis-Männern enthalten ist?)

Der „Queer-Beauftragte“ der Bundesregierung, Sven Lehmann, brach über diese Gesetzesänderung in Jubel aus:

„Durch die ausdrückliche Aufnahme ‚geschlechtsspezifischer‘ sowie ‚gegen die sexuelle Orientierung gerichteter‘ Motive in den Gesetzestext werden diese in Gerichtsverfahren eher strafverschärfend einbezogen und damit besser geahndet. Denn was Schwarz auf Weiß im Gesetzestext steht, findet in der Rechtspraxis mehr Beachtung.

Die ausdrückliche Erwähnung dieser Beweggründe unterstreicht zudem, dass die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen schon frühzeitig solche Motive aufzuklären und zu berücksichtigen hat.“